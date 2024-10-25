「Channel C」前員工入稟勞資審裁處追欠薪　公司代表稱心臟不適後離庭 (12:51)

申索人為萬珈淇，兩名被告為易創環球貿易有限公司及藝園媒體製作有限公司。今早等候聆訊開始期間，代表被告的陳智行向書記表示他心臟不適，要求離去求診。書記問陳需否為他召救護車，陳回覆稱可自行前往醫院，隨後離開法庭。

署理主任審裁官沈其亮甫開庭指，被告原有代表出席，惟他缺席聆訊，故未能處理，打算押後再訊；而且，被告方似乎不爭議索償金額且願意支付，若雙方簽訂和解協議，則不需再次到庭。

申索人親自告訴法庭，她昨日方知被告願意付款，被告理應上月25日前支薪，但在這一個月內沒還款；她稱如果對方有誠意就不會拖糧。申索人批評被告不合理，故堅持上庭，不肯和解，她提到兩被告營運「Channel C」業務，要求老闆陳智行承擔過失。

申索人指出，陳智行曾向傳媒否認拖糧，是「講大話」，她另質疑陳向員工詢問申索人以往的上班情况，是想「搵啲嘢抽秤」她。審裁官總結指，申索人懷疑被告和解的誠意，但法庭希望盡早結束勞資糾紛。

申索人在散庭前問及，若被告付錢是否等同承認欠薪，審裁官澄清兩者並不相等。申索人認為被告承認責任更加重要。審裁官因被告缺席，押後案件至12月27日再訊。