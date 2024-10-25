明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

即時港聞

「Channel C」前員工入稟勞資審裁處追欠薪　公司代表稱心臟不適後離庭 (12:51)

網媒「Channel C」被指拖欠薪金，一名前員工向勞資審裁處提出申索，要求公司支付上月薪資等1.5萬多元，今早（25日）首次聆訊。不過，公司代表陳智行在開庭前以心臟不適為由離開。申索人在庭上指「Channel C」受人追捧，而陳智行撒謊否認拖糧，令她對記者行業失去信心。她庭後向記者透露，前公司有數名同事被欠薪，已向勞工處立案。

申索人為萬珈淇，兩名被告為易創環球貿易有限公司及藝園媒體製作有限公司。今早等候聆訊開始期間，代表被告的陳智行向書記表示他心臟不適，要求離去求診。書記問陳需否為他召救護車，陳回覆稱可自行前往醫院，隨後離開法庭。

署理主任審裁官沈其亮甫開庭指，被告原有代表出席，惟他缺席聆訊，故未能處理，打算押後再訊；而且，被告方似乎不爭議索償金額且願意支付，若雙方簽訂和解協議，則不需再次到庭。

申索人親自告訴法庭，她昨日方知被告願意付款，被告理應上月25日前支薪，但在這一個月內沒還款；她稱如果對方有誠意就不會拖糧。申索人批評被告不合理，故堅持上庭，不肯和解，她提到兩被告營運「Channel C」業務，要求老闆陳智行承擔過失。

申索人指出，陳智行曾向傳媒否認拖糧，是「講大話」，她另質疑陳向員工詢問申索人以往的上班情况，是想「搵啲嘢抽秤」她。審裁官總結指，申索人懷疑被告和解的誠意，但法庭希望盡早結束勞資糾紛。

申索人在散庭前問及，若被告付錢是否等同承認欠薪，審裁官澄清兩者並不相等。申索人認為被告承認責任更加重要。審裁官因被告缺席，押後案件至12月27日再訊。

相關字詞﹕編輯推介 法庭 Channel C

上 / 下一篇新聞