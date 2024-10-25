12人被指串謀詐騙上市公司購股權涉款435萬　遭廉署起訴 (12:24)

涉案公司為百家淘客股份有限公司，百家淘客於2018年1月在港交所創業板上市，主要從事製造及銷售網絡通訊產品。該公司於2022年10月21日易名為元宇宙雲基科技集團有限公司，其後於2023年12月4日被港交所除牌。百家淘客自2017年起設立購股權計劃，透過批出該公司的購股權獎勵對該公司作出貢獻的僱員及其他合資格人士。

案件發生於2022年4月至9月，時任百家淘客獨立非執行董事曾頌愉串謀其他被告使百家淘客向該10名被告授出6600萬份購股權。交替控罪則指各被告涉嫌串謀安排10名獲批百家淘客購股權的被告，處理共逾435萬元的犯罪得益。

12名被告分別為56歲的百家淘客股份有限公司前獨立非執行董事曾頌愉及其11名同黨，包括陳偉龍（43歲）、陳藹恩（32歲）、陳偉思（48歲）、陳思齊（54歲）、周正濠（24歲）鍾成業（37歲）、李雄佳（61歲）、梁樂（23歲）、貝里明（40歲）、王景樂（32歲）及楊家羥（45歲）。12人同被控一項串謀詐騙罪名，以及一項串謀「洗黑錢」的交替罪名。