第二階段「走塑」時間表未有定案　謝展寰：汲取垃圾徵費經驗　不會「夾硬來」 (11:14)

謝展寰今早於商台《在晴朗的一天出發》提到，當局巡查後發現有約三成餐廳不再提供外賣餐具，代表他們認為有關做法不會嚴重影響生意，亦反映更多市民願意自備餐具。他亦引述連鎖餐飲集團高層表示，8至9成外賣客無要求餐具，而由於派發的餐具數量減少，即使轉用較貴、質素較好的餐具，最終相關支出亦較以往減少。他又說，政府汲取垃圾徵費經驗，重申政府重視民意，即使政策好，但社會不接受亦不會「夾硬來」。

至於垃圾徵費，謝展寰說，政府趁社會關注度提升，加速宣傳減廢回收，自今年一月起，家居廚餘回收量增4倍、其他回收物亦多五至六成。他又說，政府於今年6月陸續向公屋住戶派發指定垃圾袋以作宣傳教育，根據綠在區區收集到的數據，6月至今，公屋屋邨的回收物增7成、廚餘量多一半，認為宣傳教育有成效。

被問到若回收情况越來越好，政府是否就不用推行垃圾徵費，謝展寰同意，但認為仍然要視乎回收情况是否能「行到呢步」。至於今屆政府會否重推垃圾徵費，謝展寰重申政府明年中會總結經驗並向立法會匯報，又說現時要檢視垃圾徵費可改善的地方，例如垃圾袋設計、大型垃圾的處理方法，最重要是評估市民接受程度及參與度。

當局將推印洲塘跳島遊 謝展寰冀明年推試點活動

另外，《施政報告》提出開拓生態旅遊，當局會發掘更多特色郊外和海岸旅遊路線，如印洲塘跳島遊，並完善配套。謝展寰表示，當局挑選印洲塘谷埔作試點，試行舉辦音樂會、設置高檔餐飲等「聲色味活動」，期望最快明年開始進行試點活動。他說，谷埔位於沙頭角對面，可走路至荔枝窩，或坐船至其他島嶼遊玩，市民可「跳島遊」。他說，政府會擔任拋磚引玉的角色，又強調會好好保護環境。