明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

即時港聞

第二階段「走塑」時間表未有定案　謝展寰：汲取垃圾徵費經驗　不會「夾硬來」 (11:14)

管制即棄塑膠餐具及其他膠產品法例4月22日起實施，為期半年的適應期周一（21日）結束。環境及生態局長謝展寰形容，香港已經開始建立走塑文化，當局巡查時發現只有絕少數食肆尚未符合法例要求，將向有關食肆派發代替品資料。他又說，「走塑」第一階段已減少派發3000萬套餐具，當局正與大型餐飲集團試驗不同產品，待產品技術成熟、價錢不會太「離地」，而業界接受度高時，才會推出「走塑」第二階段，重申不會就推出時間設定硬指標。

謝展寰今早於商台《在晴朗的一天出發》提到，當局巡查後發現有約三成餐廳不再提供外賣餐具，代表他們認為有關做法不會嚴重影響生意，亦反映更多市民願意自備餐具。他亦引述連鎖餐飲集團高層表示，8至9成外賣客無要求餐具，而由於派發的餐具數量減少，即使轉用較貴、質素較好的餐具，最終相關支出亦較以往減少。他又說，政府汲取垃圾徵費經驗，重申政府重視民意，即使政策好，但社會不接受亦不會「夾硬來」。

至於垃圾徵費，謝展寰說，政府趁社會關注度提升，加速宣傳減廢回收，自今年一月起，家居廚餘回收量增4倍、其他回收物亦多五至六成。他又說，政府於今年6月陸續向公屋住戶派發指定垃圾袋以作宣傳教育，根據綠在區區收集到的數據，6月至今，公屋屋邨的回收物增7成、廚餘量多一半，認為宣傳教育有成效。

被問到若回收情况越來越好，政府是否就不用推行垃圾徵費，謝展寰同意，但認為仍然要視乎回收情况是否能「行到呢步」。至於今屆政府會否重推垃圾徵費，謝展寰重申政府明年中會總結經驗並向立法會匯報，又說現時要檢視垃圾徵費可改善的地方，例如垃圾袋設計、大型垃圾的處理方法，最重要是評估市民接受程度及參與度。

當局將推印洲塘跳島遊　謝展寰冀明年推試點活動

另外，《施政報告》提出開拓生態旅遊，當局會發掘更多特色郊外和海岸旅遊路線，如印洲塘跳島遊，並完善配套。謝展寰表示，當局挑選印洲塘谷埔作試點，試行舉辦音樂會、設置高檔餐飲等「聲色味活動」，期望最快明年開始進行試點活動。他說，谷埔位於沙頭角對面，可走路至荔枝窩，或坐船至其他島嶼遊玩，市民可「跳島遊」。他說，政府會擔任拋磚引玉的角色，又強調會好好保護環境。

相關字詞﹕編輯推介 走塑 垃圾徵費 謝展寰

上 / 下一篇新聞