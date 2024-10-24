海關破四宗私煙案　檢市值2.4億私煙、煙草拘3人 (19:47)

首宗案件中，海關10月3日在葵涌海關大樓驗貨場揀選及查驗一個從泰國抵港，報稱載有米線的四十呎貨櫃。經檢查後，海關人員在貨櫃內檢獲約800萬支懷疑私煙，並拘捕一名63歲懷疑涉案本地男子。

第二宗案件中，海關10月10日在屯門內河船碼頭海關大樓驗貨場揀選及查驗兩個從新加坡經內地抵港，分別報稱載有照明配件及廚房用具的四十呎貨櫃。經檢查後，海關人員在貨櫃內檢獲約2100萬支懷疑私煙。

第三宗案件中，海關10月16日對一個從越南經內地抵港，報稱載有廚房用品的四十呎貨櫃進行查驗，檢獲約1000萬支懷疑私煙，並拘捕一名66歲貨櫃車司機。在同日稍後的監控遞送行動中，海關人員在元朗唐人新村一個鐵皮場再拘捕一名44歲男子，並於翌日在新界古洞另一個鐵皮場檢獲約180萬支懷疑私煙和約1700公斤懷疑未完稅製成煙草。

第四宗案件中，海關在跟進調查後，於10月21日再於屯門內河船碼頭驗貨場查驗一個從越南經內地抵港，報稱載有廚房用品的四十呎貨櫃。經檢查後，海關人員在該貨櫃內檢獲約1100萬支懷疑私煙。

海關表示，走私屬嚴重罪行。根據《進出口條例》，任何人輸入或輸出未列艙單貨物，一經定罪，最高可被判罰款200萬元及監禁7年。