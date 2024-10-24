啟德體育園青年運動場周日辦首場測試賽　記者實測距宋皇臺站步程5分鐘 (18:38)

啟德體育園總監鄧竟成指，已與營運公司、政府等部門等商量測試流程，周日將會測試入場的安檢、驗票位置，帶位及安排工作人員在場館外帶路等，場內會有外賣餐飲服務，強調會安排足夠人手去測試一次「處理一場足球賽」。據記者觀察，運動場內只有中間的足球場已鋪好草地，周圍跑道仍未劃上跑道線，跳遠區工程亦未完成。鄧竟成指，過去兩個月下了很多場雨影響鋪設跑道物料，現最新估計11月內會完成，園方盼可爭取時間盡快測試，故周日仍先辦足球賽。

鄧竟成又指，啟德體育園各場館的主要建築工程已完成，內裝部分亦已進入最後階段，有信心今年底會完成。青年運動場11月16日亦會舉辦另一場欖球賽作測試賽，體育專員蔡健斌透露，該賽事暫預3000人入場。鄧稱，會逐漸增加測試賽的人數，粗略估計園區明年首季正式啟用前已有10多萬市民曾入場。

對於園區的長遠交通疏散安排，鄧竟成稱，市民離場將可到足以容納2至3萬人的中央廣場，其後可經體育大道、正在興建的「西橋」等途徑離開，分別前往港鐵啟德站及宋皇臺站；乘搭巴士的市民，則可步行至啟德車站廣場，經行人隧道到太子道東一帶搭巴士。他續稱，將來每逢有大型賽事，會有特別巴士線，政府將在園區外覓地供特別巴士線上落客，園區內亦將有的士上落客區，但不鼓勵公眾搭的士或私家車到場，建議盡量乘搭公共交通工具。