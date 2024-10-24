幼貓放入保溫袋遺棄葵涌斜坡　警立案調查 (17:37)

協助照顧幼貓的「貓之地帶動物慈善」義工Jim向本報表示，幼貓「小荃」獲救時僅重400克，入住獸醫醫院後情況改善，體重增加至530克，組織曾接小荃出院休養，惟其後體重維持，且驗血檢查顯示仍有貧血問題，遂在10月17日再度入院，並留院至今。他說小荃目前表現有活力，小荃康復意志強，體重亦增至700克，但白血球指數仍偏高。

他透露，小荃早前住院費約8000元，對籌款能力不強的小型組織屬負擔，但小荃情況未穩定，暫未適合安排領養。他希望市民繼續關注事件，如有「車cam」片段或其他資料可以主動提供，呼籲警方積極調查，將虐貓者繩之於法。

警方表示，10月8日接獲一機構負責人的電子報案，指一名男子在10月5日早上行經青衣葵喜街時，發現一隻貓被遺棄於一個保溫袋內，懷疑該貓隻遭不恰當對待。該名男子自行聯絡該機構尋求協助，並將貓隻送往一動物醫院進行治療。警方經初步調查後，案件暫列為「求警協助」，交由葵青警區刑事調查隊第二隊跟進調查。涉事貓隻由相關組織繼續跟進處理，並正在康復中。案件仍在調查中，暫未有人被捕。據了解，貓隻屬雌性異國扁鼻貓。