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海洋公園歷險主題區預計2028年開放　分三區設千米飛索、30米高笨豬跳 (17:05)

海洋公園今日（24日）公布發展歷險主題區，項目相關工作預計2024年第四季開展，至2028年中峻工，料同年開放予公眾，訪客進主題區須另外購票。海洋公園歷險主題區將建於山上高峰樂園部分臨海山嶺地段，面向南中國海，佔地約12萬平方米，是已退役遊樂設施「滑浪飛船」和「越礦飛車」的舊址，園方擬訂設立3個區域，遊樂設施包括長達1000米「叢林飛索」、「笨豬跳」及步道等。

歷險主題區的發展及營運權，由信德集團及AJ Hackett International 集團所合組的財團Shun Tak AJ Hackett Skypark Holdings Limited 投得。信德集團表示，作為粵港澳大灣區綜合文旅企業，貫徹「旅遊+」發展策略，將運用在地產、酒店及消閒、交通運輸等領域的跨產業經驗，助力香港融入國家發展大局。

歷險主題區擬訂設立3個區域，包括昔日「美食舫」位置設置兩條巨型飛索及3條「衝力滑梯」。兩條飛索各長約1000米，分別在水上樂園上空及叢林之間飛馳，冀讓遊客飽覽香港仔海峽及港島南岸景色。

至於「越礦飛車」舊址的圓穹支架將改為活動中心，設置步道、「繩索場」及「高山滑車」；「滑浪飛船」舊址將建造兩條高30米的「笨豬跳」、兩組高30米的「天空鞦韆」、戶外遊樂場、水上歷險區，及攀石牆等多個娛樂設施。

海洋公園於2021年初，就公園發展路向訂立新方向，轉型成為專注於保育和教育，以及結合歷險與休閒元素的度假勝地。海洋公園公司主席龐建貽指，有信心歷險主題區可吸引愛好歷險者及家庭訪客，拓闊公園客群，進一步提升海洋公園度假區的訪客體驗及市場競爭力。

相關字詞﹕編輯推介 海洋公園 信德集團

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