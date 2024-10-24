護士學生涉偷病人與醫護財物被捕　養和醫院高度關注事件 (20:19)

灣仔警區刑事調查總督察鄧啟榮表示，警方9月19號首次接獲病人報案，指在入住該醫療機構期間，發現遺失一部放置在病牀附近的手提電話，電話約值1.5萬元。警方其後在10月17日至19日期間，再接獲另外4名居住在同一樓層病人報案，稱接獲信用卡客服中心通知，其信用卡在不知情下被盜用，及後檢查放在牀頭櫃內的銀包，再發現信用卡及現金被盜，各人的損失金額1萬至4萬多元之間。警方經調查後發現，被盜用信用卡在多家電話產品商店進行交易，經比對盜用信用卡時及醫療機構內的閉路片段，鎖定一名實習護士學生，相信他單獨犯案。

警方昨中午拘捕一名27歲男子，在其身上檢獲共5張的信用卡，分別屬於4名醫護人員，相信男子昨早工作期間，在共用的職員更衣室內偷取該批信用卡，該批信用卡暫未有被盜用。警方亦被捕男子家中起回犯案時衣物、事主被盜用的信用卡及購買單據。

鄧啟榮表示，被捕男子正在該醫療機構內就讀二年級護士課程及進行實習，現正被警方扣留調查。據了解，被捕男子在2023年4月入讀該課程，課程期為兩年，其間斷斷續續在機構內實習，未有證據顯示該男子有債務問題。

灣仔警區刑事調查隊督察陳倩怡補充，疑犯會先在醫療機構內徘徊，留意有否無人看管財物，如病人離開牀位時下手，提醒市民要妥善保管財物。鄧啟榮表示，感謝涉事醫療機構協助警方調查，迅速偵破案件，防止再有病人或者醫護人員蒙受損失，相信今次屬個別事件，會與醫療機構加強合作防罪防騙。警方重申，盜竊罪及以欺騙手段取得財產屬嚴重刑事罪行，一經定罪可判處監禁10年，呼籲市民切勿抱僥倖心態，以身試法。

養和醫療集團回覆查詢表示，高度關注涉及一名護士學生的盜竊事件，本院正全力配合警方調查，暫不適宜就事件作評論，並已立即終止該學生在護士學校學習。養和對病人、員工的安全與保障，包括職員及護士學生的誠信和操守極為重視，不會縱容任何犯罪行為，並根據法規和集團的政策採取適當措施，嚴正處理事件。