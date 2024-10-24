涉偷同事病人財物盗用信用卡　27歲護士學生被捕 (16:50)

灣仔警區刑事調查總督察鄧啟榮表示，警方9月19號首次接獲病人報案，指在入住該醫療機構期間，發現遺失一部放置在病床附近的手提電話，電話約值一萬五千元。警方其後在10月17日至19日期間，再接獲另外四名居住在同一樓層病人報案，稱接信用卡客服中心通知，其信用卡在不知情下被盗用，及後檢查放在床頭櫃內的銀包，再發現信用卡及現金被盗，各人的損失金額1萬至4萬多元之間。警方經調查後發現，被盜用信用卡在多家電話產品商店進行交易，經比對盜用信用卡時及醫療機構內的閉路片段，鎖定一名實習護士學生，相信他單獨犯案。

警方昨中午拘捕一名27歲男子，在其身上檢獲共5張的信用卡，分別屬於4名醫護人員，相信男子昨早工作期間，在共用的職員更衣室內偷取該批信用卡，該批信用卡暫未有被盗用。警方亦在疑犯家中起回懷疑犯案時衣物、事主被盜用的信用卡及購買單據。

鄧啟榮表示，被捕男子正在該醫療機構內就讀二年級護士課程及進行實習，現正被警方扣留調查。據了解，被捕男子在2023年4月入讀該課程，課程期為兩年，期間斷斷續續在機構內實習，未有證據顯示男子有債務問題。

灣仔警區刑事調查隊督察陳倩怡補充，犯人會先在醫療機構內徘徊，留意有否無人看管財物，如病人離開床位時下手，提醒市民要妥善保管財物。鄧啟榮表示，感謝涉事醫療機構協助警方調查，迅速偵破案件，防止再有病人或者醫護人員蒙受損失，相信今次屬個別事件，會與醫療機構加強合作防罪防騙。警方重申，盗竊罪及以欺騙手段取得財產屬嚴重刑事罪行，一經定罪可判處監禁10年，呼籲市民切勿抱僥倖心態，以身試法。