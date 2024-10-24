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匡智會殘疾院舍兩學員疑遭性侵　孫玉菡：涉事院舍續牌改為一年一次 (16:27)

匡智會位於大埔一間殘疾人士院舍兩名男女學員今年8月疑遭一名男職員性侵，警方已拘捕及落案起訴該職員。勞工及福利局長孫玉菡今（24日）於立法會作回應，他表示，因應事件，社署已將涉事院舍的續牌由一般的3年一次縮短為一年一次，以確保院舍有落實一系列改善措施。

對於匡智會於事發兩個月後始公布事件，孫玉菡表示，要確保受害人及其家屬心理及情緒穩定才可公布事件，強調要好好保護兩名受害人 ，讓他們不再受二次受害。孫玉菡又說，社署在接獲通報後，已嚴格按照監管流程跟進，包括緊急巡查及了解事件，並按機制發出警告信，他本人及社署署長亦會見匡智會管理層，認為現階段要查清事件始末，並確保匡智會在院舍管理及系統方面完備。

匡智會成立獨立檢討委員會，檢視機構對服務者保護措施並提出改善建議，由香港律師會前會長熊運信任主席，成員包括浸會大學副校長（教與學）周偉立及防止虐待兒童會前總幹事雷張慎佳。被問到為何社署未有派員參與獨立檢討委員會，孫玉菡表示，委員會由匡智會自行成立，社署的責任及功能，是按法律執行監管角色。

另外，社工註冊局昨日在報章刊登公告，公布11人因干犯不同罪行，被暫時註銷社工註冊3個月至3年不等，其中8人與反修例案有關。孫玉菡稱，社工註冊局嚴格按照法律要求、有理有據地處理續牌申請，尊重註冊局的決定。

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