浸大：香港薪酬加幅續高於粵澳　大學本科畢業生平均入職薪酬為19806元 (16:45)

調查以線上問卷形式進行，涵蓋去年7月至今年6月的薪酬資料，共有280間機構參加，當中來自香港、澳門和廣東省城巿的機構分別有91間、34間和155間，覆蓋共24萬名僱員。結果顥示，本年度香港平均薪酬加幅為3.5%，澳門為2.7%，而廣東省城市整體加幅則為2.3%；調查另對明年的薪酬趨勢做出預測，指明年三地的平均薪酬加幅為約3.8%。

調查顯示，本港大學本科畢業生在不同行業的平均入職薪酬約為19806港元，2019年至今累計升幅27.8%至45.3%（平均33.9%），其中以工程、研究和發展、資訊科技等行業的職位錄得較高入職薪酬，分別為21974元、20730元及20300元。

研究數據亦顯示，今年本港企業的僱員平均流失率介乎9.1%至23.8%，與去年相若，其中晉升及發展機會和薪酬仍然是離職的最主要原因，但移民已連續第四年成為高級行政人員的第三位離職原因。此外，本港的職位空缺率（3.7%）雖仍高於廣東省城市（1.4%），但有下跌趨勢，研究團隊認為，結果反映就業市場有不明朗因素。