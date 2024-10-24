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六旬漢斬斃三母女及縱火案　女鄰居供稱丈夫曾踢開單位門著各人逃生　女死者幼女數度稱「唔出嚟」 (14:58)

六旬漢疑因比他小二十歲的女友情變，在大埔劏房斬殺三母女和縱火一案，今（24日）在高院續審。被告的女鄰居供稱，當她得知涉案單位起火後，她一邊報警一邊逐戶拍門，其丈夫則和另一名鄰居踢開涉案單位的門，濃煙隨即湧出，丈夫著單位內的人逃生，女死者的幼女說了數次「唔出嚟呀」。女鄰居指，其丈夫一度堅持入內救人，説：「唔通要等佢死呀？」

被告姚委祥（案發時62歲）否認於2021年7月12日凌晨時分謀殺溫菊芳（42歲）、賴夢芯（13歲）及廖淑媛（8歲）；以及同日在大埔美雲樓某單位有意圖危害前述3人的生命而縱火。

控方第二證人、被告鄰居陶玉蘭供稱，事發當日凌晨1時許她從睡夢中聽到溫菊芳的房間斷斷續續傳出「乒鈴嘭唥」聲和小孩尖叫聲，每次維持數秒。陶以為有人教訓小孩無理會，其後她嗅到燒焦味便起床叫醒丈夫和一對子女，鄰居陳北賢幾乎同一時間拍門説「火燭呀」，她抱著子女到天台逃生。陶從天台向下確認是溫的單位起火，遂致電丈夫說「係芳芳間房」，丈夫謂涉案單位仍有人。

陶指她折返大廈逐一拍門通知其他鄰居和報警，丈夫則與一名年輕男鄰居一起到涉案單位踢門救人。房門打開後濃煙如一顆大球體般湧出，丈夫和鄰居在門外以手機電筒照射，伸手不見五指，丈夫問「入面有冇人呀？」，丈夫聽到一把女童聲，著立即逃生，惟女童說了數次「唔出嚟呀」，她認得是廖的聲音。丈夫到其他房間換氣後再促「妹妹你快啲出嚟！」，當時廖已無回應。

陶續指，丈夫堅持入內救人，稱「唔通要等佢死呀？」，但她不同意做法，指房內「黑掹掹」、「抖氣都抖唔到」，便拉走他至後樓梯。隨後消防人員到場，陶看見被告從走廊步出，在梯間抽搐跌下，她再與子女會合。

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