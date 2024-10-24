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男嬰冷氣披冚過頭逾兩小時後死亡　休班警父被控虐兒 (14:31)

2019年初，油塘一單位內一名9個月大男嬰突然不省人事，送院搶救後不治。5年後，案發時為休班警的男嬰父親，被控一項「對所看管兒童或少年人虐待或忽略」罪。被告不認罪，今日（24日）在觀塘裁判法院受審。控方透露，法醫分析男嬰死因不明，但男嬰死因與本案無關，因為本案涉虐兒罪，控方指控被告將冷氣披冚過男嬰頭部逾兩小時的行為屬於疏忽照顧，並非要證明被告是否導致男嬰致死，否則本案不會只在裁判法院審理。

被告蔣定邦（42歲）報稱警員，據悉已停職。他被控於2018年12月1日至翌年2月19日間，在觀塘油翠苑漾美閣一單位內虐待男嬰蔣天晴。

辯方今申請押後審訊，指控方臨時修改檢控方向，包括不傳召被告的妻子，改為傳召案發時聘用的外傭作供，及使用478段閉路電視片段。辯方需要傳召被告的妻子以供述被告為人愛護子女，及需時準備文獻讓法醫分析男嬰死前服用止痛藥而出現過敏症狀的可能。

惟控方反對辯方申請，指可以透過承認事實處理被告妻子的證供、2小時內可播畢閉路電視片段，及本案涉虐兒罪，控方並非依賴男嬰的死因，而是依賴被告警誡下稱每周兩次將冷氣披冚過男嬰頭部，以及在最後一次事件中，被告睡醒後才掀披，見到男嬰嘴唇泛白等案情。控方認為裁判官可憑常理判斷相關行為是否虐兒。裁判官駁回辯方申請，下令繼續審訊。

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