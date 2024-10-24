自閉症男涉拉扯國旗區旗罪成上訴　指原審官無考慮病情　申增專家證人 (14:52)

上訴人黃俊樂（現年21歲，IVE學生）患自閉症、專注力不足和過度活躍症，今由親友陪同出席聆訊。他早前被指三度拉扯國旗區旗的旗杆，致旗杆屈曲，旗幟則無受損。原審裁判官李志豪認為，黃的自辯說法前言不對後語，指他曾因旗幟顏色鮮紅感「唔舒服」，裁定他故意針對國旗，有損國家尊嚴，黃聞判時曾在庭上嚎哭。

庭上指出，上訴方投訴原審裁判官在裁決中只簡單表示無忽略黃患有自閉症，但沒解釋自閉症對黃的影響，以及黃是否具有相關意圖犯案。姚官引述，上訴方援引有專家指黃的語言理解能力，達小學四年級學生程度，但之前代表黃的大律師沒向法庭請求減慢作供的速度，做法不理想，而大狀不稱職導致不公。

上訴方申請新增3名專家證供並呈交誓章，包括精神科醫生、臨牀心理學家兼言語治療師，以及職業治療師。上訴方特別提到，裁判官認為即使案發有環境轉變亦無抗辯理由，但上訴方認為與黃的病情有關。姚官表示已閱讀雙方書面陳辭，需時考慮是否批准新增證人，若需傳召他們出庭作供，將會預先通知各方。