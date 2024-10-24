元朗兩男因瑣事打架　六旬男頭傷不治　七旬翁涉謀殺被捕 (13:07)

街坊朱女士透露，死者人稱「醉貓」，而疑犯叫「阿德」，兩人經常在康景街公廁對開打發時間，飲酒談天。她引述街坊稱，當時兩人坐在公廁的樹蔭底下，其間「醉貓」向「阿德」施襲，「阿德」以手擋格，「醉貓」自己向後跌倒，受傷送院。她又透露「醉貓」行動不便，不時失衡仆倒，「我都幫佢報過幾次警」。她表示「阿德」與街坊關係好，「經常請我飲啤酒」，過往亦曾遭「醉貓」襲擊。

另一街坊莫生稱，兩人「一個月頭超過廿日都喺到」，「阿德」以前從事裝修，「醉貓」似是無業。他又透露，「醉貓」行動不便，需以拐杖助行，「企都企唔穩」，事發時未有目擊經過，但形容「醉貓」暴躁而凶惡，「你多口佢唔啱就話打你架啦」，「睇唔慣就（用拐杖）扑你」，又經常以老賣老，「你望下佢都唔得」，而朱女士自言亦曾遭「醉貓」追打，「講嘢大聲下就追住我哋走」。

事發當日下午5時許，警方接報一名男子在康景街公廁對開與另一名男子打鬥。警員到場發現男事主倒卧地上，頭部受傷，他清醒其後送往博愛醫院治理。經初步調查，兩名男子疑因瑣事爭執及互相推撞，其間68歲姓林男事主，被73歲姓陳男子推撞跌倒在地。兩人涉嫌在公眾地方打鬥被捕，陳男其後獲准保釋候查。

姓林男事主同日轉送到屯門醫院，延至上周五（18日）下午4時51分證實死亡。警方經進一步調查後，案件改列作謀殺案，稍後將安排進行驗屍確定死因。警方昨（23日）在元朗區以涉嫌謀殺，再拘捕涉案姓陳男子，他現正被扣留調查。

元朗警區重案組正跟進調查案件。任何人如目擊案件或有資料提供，請致電3661 4618與調查人員聯絡。