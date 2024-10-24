明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

即時港聞

元朗兩男因瑣事打架　六旬男頭傷不治　七旬翁涉謀殺被捕 (13:07)

上周四（17日）兩名男子在元朗康景街起爭執打鬥，其中68歲男子頭部受傷清醒送院，延至翌日不治。警方改列謀殺案，涉案73歲男子被捕，正被扣留調查。

街坊朱女士透露，死者人稱「醉貓」，而疑犯叫「阿德」，兩人經常在康景街公廁對開打發時間，飲酒談天。她引述街坊稱，當時兩人坐在公廁的樹蔭底下，其間「醉貓」向「阿德」施襲，「阿德」以手擋格，「醉貓」自己向後跌倒，受傷送院。她又透露「醉貓」行動不便，不時失衡仆倒，「我都幫佢報過幾次警」。她表示「阿德」與街坊關係好，「經常請我飲啤酒」，過往亦曾遭「醉貓」襲擊。

另一街坊莫生稱，兩人「一個月頭超過廿日都喺到」，「阿德」以前從事裝修，「醉貓」似是無業。他又透露，「醉貓」行動不便，需以拐杖助行，「企都企唔穩」，事發時未有目擊經過，但形容「醉貓」暴躁而凶惡，「你多口佢唔啱就話打你架啦」，「睇唔慣就（用拐杖）扑你」，又經常以老賣老，「你望下佢都唔得」，而朱女士自言亦曾遭「醉貓」追打，「講嘢大聲下就追住我哋走」。

事發當日下午5時許，警方接報一名男子在康景街公廁對開與另一名男子打鬥。警員到場發現男事主倒卧地上，頭部受傷，他清醒其後送往博愛醫院治理。經初步調查，兩名男子疑因瑣事爭執及互相推撞，其間68歲姓林男事主，被73歲姓陳男子推撞跌倒在地。兩人涉嫌在公眾地方打鬥被捕，陳男其後獲准保釋候查。

姓林男事主同日轉送到屯門醫院，延至上周五（18日）下午4時51分證實死亡。警方經進一步調查後，案件改列作謀殺案，稍後將安排進行驗屍確定死因。警方昨（23日）在元朗區以涉嫌謀殺，再拘捕涉案姓陳男子，他現正被扣留調查。

元朗警區重案組正跟進調查案件。任何人如目擊案件或有資料提供，請致電3661 4618與調查人員聯絡。

相關字詞﹕編輯推介 毆打；謀殺

上 / 下一篇新聞