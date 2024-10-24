灣仔擬建展館介紹北都造價6億　甯漢豪：考慮合併展城館以騰出空間 (10:56)

甯漢豪表示，當局考慮選址北都或灣仔北建館，惟因希望2027年啟用，「北都當時都仲起緊」，認為灣仔北合適；但又指會考慮不同意見再復檢。她說，展館建設「唔係暫時，展館硬件是永久的」，內容涵蓋北都及交椅州人工島等大型基建項目，亦將隨項目發展持續更新展品。她又舉列新加坡介紹城市發展展館是「成幢樓，有幾層」，加入圖片及互動環節，屬新展館想加入的內容。

本港首發現恐龍化石 將配對大灣區城市恐龍化石作研究

發展局昨公布在赤洲發掘到恐龍化石，屬香港首次發現，估計屬白堊紀時期、距今約1億4500萬年至6600萬年前。甯漢豪指，目前未知化石屬哪種恐龍，當局會繼續在赤洲尋找化石，並配對大灣區城市曾尋獲的恐龍化石或恐龍蛋化石，以助研究。

她說，漁護署數年前在地質公園進行恆常標本採集時發現化石，經內地所派專家化驗後，8月確立化石是恐龍骨骼化石。文物探知館明日起展出今次發現的恐龍化石，公眾可免費參觀。

本港每年有百多艘外來遊艇 當局就發展遊艇旅遊徵詢業界意見

《施政報告》提出拓展特色旅遊，發展局目前正就發展遊艇旅遊徵詢業界意見。甯漢豪指，由於發展旅遊業要由土地規劃開始，發展局有責任協助，而過往本港土地不足，每逢造地均只涉及房屋土地，認為現時有空間進行其他發展。她舉例每逢施政報告諮詢，均有政商界人士提及遊艇設施不足，而本港每年有百多艘外來遊艇，故將物色特色海灣，以設立更多遊艇會。