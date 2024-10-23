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西九管理局赤字5.78億港元 按年下降約20％ (23:49)

西九文化區管理局公布周年報告，指在過去三個財政年度，基本營運赤字持續下降，2023/24年度營運赤字5.78億元，較2022/23年度的7.18 億港元，下降約20%。

西九管理局指，2023/24財政年度是香港在走出新冠疫情影響，M+和香港故宮文化博物館首個全年正常營運的財政年度，表演藝術場地在年內亦全面恢復運作，指管理局的收入錄得強勁增長，按年上升42%，由7.46億港元增至10.61億港元。管理局指，年度內西九的兩間博物館、表演藝術場地及活動共吸引約440萬訪客人次。

不過，博物館及表演場地收入未能抵銷成本，但指成本成本收回比率已上升。香港故宮文化博物館、M+和表演藝術處的成本收比率分別為67%、42% 和37%（2023年：44%、46% 和 34%）。 管理局香港故宮文化博物館財務表現出眾，足證其大型展覽深受企業贊助商和觀眾歡迎。至於管理局整體成本回收率，撇除利息收入計算，成本回收率上升7個百分點至44%。 

周年報告亦顯示，西九管理局行政總裁年度薪酬661萬元，較2023年的637.2萬元，增加3.7％。據周年報告，列為高級行政人員數目，在2023年度有10名，而2024年度則9名。

管理局之前與政府商討解決財困安排，在2024年7月，政府批准放寬西九「加強財務安排」， 准許出售西九第2區的住宅發展項目，最高可達西九文化區發展計劃所批總建築面積的20%，指放寬安排能釋放區內酒店、辦公室和住宅部分的發展潛力，從而帶來收入來源，以增加收入及減低營運赤字。

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