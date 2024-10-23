匡智會殘疾院舍兩學員疑被侵犯　涉案男員工被解僱並被警方起訴　社署發書面警告要求全面調查 (18:51)

匡智會指，轄下一個單位今年8月接獲家長查詢後進行跟進調查，包括翻看閉路電視，發現共兩名學員懷疑曾被傷害，懷疑作案者為該單位員工。匡智會表示，對事件深感痛心，因案件正循司法程序處理，不便透露詳情，強調一直以學員的利益和福祉為首要依歸，事發後亦即時派遣社工團隊及臨床心理學家為受影響的兩名學員及其家人提供支援及輔導，並已通報相關單位的其他家長，作出適當交代。

為免同類事件再發生，匡智會稱，將成立獨立檢討委員會，以檢視機構現行對服務者的保護措施，並提出改善建議。獨立檢討委員會由香港律師會前會長熊運信出任主席，成員包括香港浸會大學副校長（教與學）周偉立，以及防止虐待兒童會前總幹事雷張慎佳；匡智會早前亦就事件成立監察調查委員會，已就涉事單位開展多項新增措施，如調配人手，加強監察和改善編更安排等，以防止同類型事件發生。

社署：已即時作跟進 要求匡智會嚴肅處理事件

社署表示，涉事院舍於8月向社署殘疾人士院舍牌照事務處呈交特別事故報告，表示懷疑有男職員在當值期間侵犯兩名服務使用者，社署知悉事件後隨即作出跟進，包括派員突擊巡查院舍，要求匡智會嚴肅處理事件，並適切跟進兩名受害人及其家人的情緒和福利需要。

另外，勞福局及社署早前與匡智會執行委員會及管理層會面，並要求落實檢視機構人手安排、加強管理人員對院舍日常運作的監察、增加對前線員工的督導和培訓、持續監察職員操守等改善措施，亦期望匡智會獨立檢討委員會檢討早日完成，而改善措施能認真落實。