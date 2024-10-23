中年漢打復必泰後亡　醫稱溶血劑致腦出血風險低　疫苗專家指死因無關疫苗 (18:25)

事主黎志堅（終年48歲）在2021年5月16日及6月6日注射兩劑疫苗，6月23日胸口疼痛到仁濟醫院求診，同日轉往瑪嘉烈醫院，延至6月25日不治。家屬有列席聆訊，醫管局列為利害關係方。

新冠疫苗臨牀事件評估專家委員會成員、衛生署法醫主任顧問醫生潘偉明作供指，事主接種疫苗後沒投訴身體不適；解剖報告顯示他腦出血，沒血管瘤栓塞等情况，他並非心肌梗塞，但有輕微冠心病。潘指出，事主死因是腦幹出血，不是因心包炎、心肌炎或肺炎致命。

潘指出，專家委員會認為接種疫苗有機會導致急性心包炎，但事主腦幹出血與疫苗無關，心包炎亦不能引致腦幹出血，溶血栓治療則可能令腦幹出血。在研訊主任提問下，潘進一步確認復必泰疫苗和心包炎及心肌炎有因果關係。

養和醫院心臟科醫生周慕慈以專家證人身分作供，她提到事主曾被錯誤診斷為心肌梗塞，獲注射溶血劑後不幸腦幹出血。周又認為，心肌梗塞並非唯一診斷，她同意診斷影響治療，可接受處方溶血劑，但也有其他方法治療。