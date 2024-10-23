兩男涉「賣豬仔」至東南亞今認罪　曾騙5人含1智障男　在緬被鎖籠內遭電擊 (17:58)

兩名被告為被告馬智豪（32歲）、張敏懷（25歲）。根據案情，現年25歲的龍姓事主，以及27歲的蘇姓事主曾被帶往「KK園區」。其中，蘇於2022年7月從Telegram群組看到一則廣告，招聘員工到泰國曼谷把奢華手錶帶回香港，報酬為2萬港元，當時蘇表示對此工作有興趣，及後獲一名相關人士聯絡，至8月11日抵達曼谷。

然而，蘇抵達曼谷後，被帶往相信位於緬甸的「KK園區」，並獲告知已被「出售」，需要支付2萬美元換取釋放，否則要在當地工作一年。蘇的女友及後支付價值7.5萬港元的泰達幣，以換取蘇的釋放。蘇的女友所繳付的部分資金，最終流入被告馬智豪的銀行戶口。

此外，34歲陳姓事主及32歲鄺姓事主，則曾被帶往柬埔寨西哈努克的「中國城」。其中，2021年12月，32歲鄺姓事主在Facebook看到一則柬埔寨賭場招聘廣告，之後他從被告馬智豪得知，在該賭場工作的日薪為300元美金，最終他願意受聘，並於2022年1月12日抵達「中國城」。身在「中國城」城期間，有人教授鄺藉WhatsApp及微訊欺詐他人，當時有感受騙的鄺遂聯絡母親求助。鄺最終在2022年2月7日從柬埔寨返港。

被告馬智豪及張敏懷，最終分別在2022年8月19日及同年8月21日被捕。馬在警方錄影會面稱，他曾在柬埔寨一個賭場工作，並一共介紹了4至6名香港男子替該賭場老闆工作。張敏懷則在警誡下承認，他曾協助輕度智障的吳姓事主申請護照，及陪同他到機場。張強調自己欠馬智豪錢，故別無他選。