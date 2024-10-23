香港首發現恐龍化石　料屬白堊紀時期大型恐龍　文物探知館將設工作室展示 (18:12)

當局表示，中國科學院古脊椎動物與古人類研究所(古脊椎所)專家，聯同本港古蹟辦及漁護署人員今年6月及8月到發現化石的赤洲實地考察，並收集岩石樣本。專家將樣本進行骨組織切片，在偏光顯微鏡下觀察，利用軟件拍照並分析，確定樣本屬大型恐龍骨骼化石。

發展局表示，古蹟辦今年3月接獲漁護署通知，赤洲的沉積岩可能含有疑似脊椎動物化石後，局方隨即邀請古脊椎所的專家來港進行野外考察、化石樣本研究，以及建議管理方案和商議後續工作。

古脊椎所專家建議繼續發掘赤洲含恐龍化石的岩層，過程中可能發現更多恐龍化石，發掘和清修更多化石樣本作深入研究和鑑定，以確定恐龍的品種和特徵。專家推斷，該恐龍可能死後被沙石淹埋，其後被大水沖刷出地表，然後再次被埋藏於發現地點。古蹟辦與漁護署會聯同古脊椎所共同推展恐龍化石的研究，包括發掘現時在赤洲的化石，繼續清修化石樣本，與本地及其他地方的大學合作進行科學研究。

另外，為便利後續在赤洲進行的考察、發掘和研究，漁護署長根據《郊野公園及特別地區規例》（第208A章）即日起封閉船灣（擴建部分）郊野公園內的整個赤洲島，直至另行通知，並已聯合水警安排巡邏。赤洲封閉期間，除已獲許可的專家和相關人員外，任何人不得登岸或進入赤洲，違者可被檢控，一經定罪，最高可被判罰款2000元及監禁3個月。