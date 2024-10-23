明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

即時港聞

香港首發現恐龍化石　料屬白堊紀時期大型恐龍　文物探知館將設工作室展示 (18:12)

發展局公布，香港赤洲首次發現恐龍化石，估計屬於白堊紀時期（距今約1億4500萬年至6600萬年前），確定樣本屬於大型恐龍骨骼化石，推斷可能為蜥腳類恐龍(sauropod dinosaur) 或鳥臀類恐龍(ornithischian dinosaur)。政府正於香港文物探知館庭院蓋建臨時工作室及展示空間，預計今年底可開放供市民觀看專家清修化石的過程、展示清修後的恐龍化石、舉行教育及推廣活動等。

當局表示，中國科學院古脊椎動物與古人類研究所(古脊椎所)專家，聯同本港古蹟辦及漁護署人員今年6月及8月到發現化石的赤洲實地考察，並收集岩石樣本。專家將樣本進行骨組織切片，在偏光顯微鏡下觀察，利用軟件拍照並分析，確定樣本屬大型恐龍骨骼化石。

發展局表示，古蹟辦今年3月接獲漁護署通知，赤洲的沉積岩可能含有疑似脊椎動物化石後，局方隨即邀請古脊椎所的專家來港進行野外考察、化石樣本研究，以及建議管理方案和商議後續工作。

古脊椎所專家建議繼續發掘赤洲含恐龍化石的岩層，過程中可能發現更多恐龍化石，發掘和清修更多化石樣本作深入研究和鑑定，以確定恐龍的品種和特徵。專家推斷，該恐龍可能死後被沙石淹埋，其後被大水沖刷出地表，然後再次被埋藏於發現地點。古蹟辦與漁護署會聯同古脊椎所共同推展恐龍化石的研究，包括發掘現時在赤洲的化石，繼續清修化石樣本，與本地及其他地方的大學合作進行科學研究。

另外，為便利後續在赤洲進行的考察、發掘和研究，漁護署長根據《郊野公園及特別地區規例》（第208A章）即日起封閉船灣（擴建部分）郊野公園內的整個赤洲島，直至另行通知，並已聯合水警安排巡邏。赤洲封閉期間，除已獲許可的專家和相關人員外，任何人不得登岸或進入赤洲，違者可被檢控，一經定罪，最高可被判罰款2000元及監禁3個月。

相關字詞﹕編輯推介 恐龍化石

上 / 下一篇新聞