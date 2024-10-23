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社聯調查稱八成半社福機構人力資源短缺　近八成面對財政資源困難 (16:59)

社聯今日（23日）公布一項調查顯示，有八成半的社福機構面臨人力資源短缺，當中以前線社工最為缺乏；近八成機構面對財政資源困難，超過三成機構表示本年度的所得資助比往年少近四分一。社聯行政總裁蔡海偉形容，情况比疫情時更差。

社聯本月初以問卷訪問141間社福機構，調查發現，逾7成受訪機構認為，由於經濟環境轉差，捐款機構減少捐款。蔡海偉表示，由於商界在近年所得盈利減少，他們願意投資給社福機構的量也減少。他指以往在疫情期間，社會有一種「共渡時艱」的氛圍，故資助額沒有大波動，形容現時情况比疫情時更差。

調查又發現，約8成機構招聘人才困難，有過半數機構表示缺乏註冊社工和前線服務支援人才。蔡解釋，近年移民潮和退休潮令行業人才流失率高企，去年達23%，當中不乏資深人才。社聯業務總監張麗華表示，社福人才橫跨各行業，機構要和其他行業甚至政府「搶人才」。現時部分機構已開出比社署所訂的入職起薪點高的薪金來吸納人才，但社聯擔憂機構長遠營運成本增加，終無力負荷。

另外，為鼓勵行業跨界別合作和表揚卓越社會服務項目，社聯宣布設立「至善獎」，社聯會員機構、社署恆常津助機構和香港公益金會員機構均可參加。機構能遞交過往3年、有實質推行且具檢討成果的項目，交由跨界別如政府部門、學術機構等評審。得獎機構將獲海外交流機會。獎項結果將在明年5月中公布。

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