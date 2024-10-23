明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

即時港聞

打擊吸食「太空油」 鄧炳強：目標明年上半年「依托咪酯」列為危險藥物 (17:00)

「太空油」是新興毒品，今年首次被呈報為第三位最常被吸食的毒品。保安局長鄧炳強書面答覆議員質詢時表示，當局建議將「太空油」主要成分依托咪酯納入納入《危險藥物條例》（第134章）管制，並已徵詢禁毒常務委員會及相關持分者，目標於2025年上半年完成將依托咪酯列為危險藥物、即毒品；屆時非法管有或吸食含依托咪酯的「太空油」，最高刑罰為監禁7年及罰款100萬元，販運或非法進口的最高刑罰為終身監禁及罰款500萬元。

鄧炳強指，前線禁毒人員注意到「太空油」在新冠疫情後在香港出現，從2023年起逐漸引起本地年輕人注意，甚至開始吸食，亦開始有人因涉及含依托咪酯的「太空油」罪行而被拘捕。按當局提供的數字，2023年共有9人涉及非法管有依托咪酯被捕，而截至今年8月，已有69人被捕，大部分涉及非法管有、3人涉非法售賣。

按現時法例，依托咪酯屬《藥劑業及毒藥規例》（第138A章）管制下的第1部毒藥，非法供應或使用依托咪酯，一經定罪，可判監禁。

提出質詢的立法會議員林素蔚關注當局有何措施防止市民，尤其是青少年吸食「太空油」。鄧炳強回應說，一直密切監察新興毒品的趨勢，已迅速從減少需求及阻截供應兩方面不遺餘力地作打擊，並已在學界展開講座等工作，禁毒處亦新增社交媒體帖文及動畫短片，當局將繼續聯同禁毒常務委員會、其他部門及社會各界合力加強相關的預防教育及宣傳工作。

相關字詞﹕編輯推介 太空油 毒品 鄧炳強 立法會

上 / 下一篇新聞