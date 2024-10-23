打擊吸食「太空油」 鄧炳強：目標明年上半年「依托咪酯」列為危險藥物 (17:00)

鄧炳強指，前線禁毒人員注意到「太空油」在新冠疫情後在香港出現，從2023年起逐漸引起本地年輕人注意，甚至開始吸食，亦開始有人因涉及含依托咪酯的「太空油」罪行而被拘捕。按當局提供的數字，2023年共有9人涉及非法管有依托咪酯被捕，而截至今年8月，已有69人被捕，大部分涉及非法管有、3人涉非法售賣。

按現時法例，依托咪酯屬《藥劑業及毒藥規例》（第138A章）管制下的第1部毒藥，非法供應或使用依托咪酯，一經定罪，可判監禁。

提出質詢的立法會議員林素蔚關注當局有何措施防止市民，尤其是青少年吸食「太空油」。鄧炳強回應說，一直密切監察新興毒品的趨勢，已迅速從減少需求及阻截供應兩方面不遺餘力地作打擊，並已在學界展開講座等工作，禁毒處亦新增社交媒體帖文及動畫短片，當局將繼續聯同禁毒常務委員會、其他部門及社會各界合力加強相關的預防教育及宣傳工作。