廖寶珊紀念書院前副校涉偷拍女子私密部位　判240小時社會服務令 (16:37)

報稱教師的被告趙啟源（54歲）被控去年8月31日至9月17日在美孚新邨超市等地干犯共11項罪名。他較早時還押以候索閱社會服務令報告。

辯方庭上求情指，感化官認為被告有真誠悔意，他積極索取協助，已接受治療，自知對受害人造成傷害；他現時提供網上教程回饋社會。辯方稱，雖然被告於2012年接受大手術，但他可應付勞動工作，亦有心臟科醫生證明。被告今獲妻子到庭支持。

裁判官朱文瀚引述案情指，被告在超市跟蹤當時身穿瑜珈褲的受害人，從後拍攝到她的背部及臂部；事件遭揭發後，警方在被告手機內發現其他照片。裁判官指出，被告有計劃跟隨事主，拍攝到受害人偕同小朋友和丈夫行逛。

裁判官接受被告的報告正面，他適時認罪可見悔意；而窺淫罪性質嚴重，令人不安厭惡，涉事照片可長時間保留，用作交換或威脅受害人，受害人或會感到被威脅，一般罪成會判處監禁。

裁判官認為被告涉及7罪成立，控罪較多，批評他身為老師及副校長，獲得老師和家長信任，應以身作則，培養學生品德及遵守道德規範，不可損害老師形象，他竟然貪一時快感一而再再而三犯案，令人厭惡；而涉事照片拍攝到受害人臂部，案情嚴重。裁判官顧及報告顯示被告有機會改過，稱「畀多次機會你」，判處最高時數的社服令。