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照顧者專線至今接逾5萬個來電　為56宗個案提供危機處理 (17:22)

社署去年9月推出照顧者專線，勞工及福利局長孫玉菡今回覆議員口頭質詢時表示，專線至今已接獲超過5萬個來電，並把約850宗個案轉介至相關社區支援服務單位，配對適切的服務，包括約270宗長者個案獲轉介至長者服務單位或暫託服務；專線亦以外展方式為56宗個案提供危機處理。

孫玉菡亦指出，關愛隊於過去半年探訪約4700個家庭，並將其中超過730宗長者個案，轉介予社福機構跟進，而計劃將擴展至全港18區，當局預計關愛隊將可探訪約6.8萬戶單老及雙老家庭。

他又說，全港214間長者地區中心和長者鄰舍中心設立長者支援服務隊，透過外展及社區網絡，識別有潛在服務需要的長者，中心共有約28萬名會員，其中4.7萬人正接受長者支援服務隊的服務及8000人接受個案服務。孫玉菡續說，政府會繼續善用不同渠道及早識別有潛在服務需要的長者，提供適時有效的支援。 

平安鐘服務方面，現時有26000名長者領取綜援特別津貼，用以安裝及使用平安鐘服務；房委會及房協亦資助居住在其轄下屋邨的合資格長者安裝和使用「平安鐘」，共有約26900名長者受惠。

工聯會鄧家彪說，今手9月曾於觀塘區內進行調查，受訪500多戶長者中，只得百多戶有安裝平安鐘，關注當局會否為高風險長者安裝智能水表、智能門磁等樂齡科技。孫玉菡表示，去年施政報告向樂齡及康復創科應用基金注資10億元，供社福機構購置樂齡科技，包括在家居層面作監測的工具，長者可按需要申請。

相關字詞﹕立法會 孫玉菡 照顧者專線 平安鐘

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