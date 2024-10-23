六旬漢涉刀斬焚宅殺三母女　警誡中稱原擬只與女友赴死 (16:18)

被告姚委祥（案發時62歲、報稱地盤工）否認於2021年7月12日凌晨時分謀殺溫菊芳（42歲）、賴夢芯（13歲）及廖淑媛（8歲）；以及同日在大埔鄉事會坊美雲樓某單位有意圖危害前述3人的生命而縱火。

庭上播放被告首次警誡會面片段，被告全程伏在檯面痛哭，在警員提問下稱「殺X咗佢」、「唔想兩個小朋友死㗎」、「兩個大人嘅事，害死兩個小朋友」、「我冇心害死兩個小朋友㗎」。被告哭稱兩名女童非他親生，但他視為己出，自己「死十世都唔夠呀」、「直情謀殺咗佢呀⋯⋯害死大、細妹」，一度對警員說「你鍾意點就點啦」，「我都承認咗」。

警員問兩名女童身上有多處刀傷，是否由被告造成，被告表示原本只打算「斬個大人」，與「個衰女人」赴死，「佢咁樣對我」。被告後悔當初無聽親生女兒勸告，仍與溫發展情侶關係，為此更「打咗個女兩次」，喃喃説「偏偏唔揀揀中我呀」，「真係折墮」，其後因他情緒不穩暫停會面。

第二次會面上，被告表示溫為人「好姣」，經常穿低胸衣物，又自認有「勾佬」。案發當日二人口角，溫諷他「人又老錢又冇」，被告大怒便到廚房取刀，失控地斬溫，溫曾以手和枕頭格擋。兩姊妹聽到溫叫救命後醒來，廖曾説「唔好斬我媽咪」。三母女其後在床上抱著一起，被告以打火機燒床。警員指三人被發現時身體疊放在一起，被告稱「無理由㗎喎，佢哋喺床」。對於殺死3人，被告坦言後悔莫及。