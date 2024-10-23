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無人機表演三度取消　楊潤雄：電離層閃爍無法預測　日後考慮天氣及活動安排等制訂應變計劃 (15:32)

本港的無人機表演近月三度取消，經民聯立法會議員盧偉國今日（23日）提出書面質詢，關注當局有否在無人機表演前詳細評估表演可能出現的不同情况，及制定發生事故時的通報機制等。文體旅局長楊潤雄書面回覆指，考慮到航空及公眾安全，無人機表演需須獲得民航處的進階操作許可，並進行風險評估。他又指，政府在未來舉辦無人機表演時，將汲取過往經驗，把天氣、電離層擾動、表演性質及活動可否靈活調動等納入考慮。

楊潤雄指，由於無人機表演依賴對全球導航衛星系统（GNSS）的高精準接收，但GNSS信號質量受電離層閃爍等氣象因素影響，無法提前預測閃爍的精確時間、地點及程度等，故導致9月30日及10月1日的表演無法進行。他重申，當局為舉行該兩場無人機表演前，已舉行多次跨部門會議，並聯同無人機表演的營運商制定應變計劃，有關營運商亦曾在活動前進行多次測試和綵排；在確認氣象導致表演無法進行後，當局已即時在現場作出公布。至於9月21日舉行的無人機表演，則由非政府機構舉辦。

楊潤雄指，將汲取經驗，未來舉辦無人機表演時，將考慮天氣條件、或嚴重影響相關系統的電離層擾動因素，並會考慮表演的性質、觀眾和表演者，無人機表演是否與其他表演相關，或為獨立表演等的活動安排，及在活動進行時，若當時天氣或電離層擾動影響無人機表演，無人機表演的時間及規模可否靈活調動。他表示，當局會考慮各項因素，並準備適當的應變計劃。

被問及會否制定更前瞻性的政策措施，以加強無人機技術的研發、應用和規管，楊潤雄指，《施政報告》中宣布一系列推動本港低空經濟發展的措施，政府將在特定地點推行試點項目，開拓無人機應用，並會修訂相關法例，為各種無人機訂立規管架構。

相關字詞﹕編輯推介 楊潤雄 無人機表演；

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