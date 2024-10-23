英基幼稚園前行政主任認收賄助獲取錄　保釋候判 (14:27)

本案15名被告為該校前行政主任林珍妮（54歲）和14名家長或商人。首被告林珍妮今於西九龍法院（暫代區院）承認4項代理人接受利益及5項串謀使代理人收受利益罪，餘下代理人索取利益等4罪獲准存檔法庭。庭上早前透露，林珍妮將於審訊作供指證其他被告。控方指，林讀至高中程度，曾在英基協會及於補習中心工作。

案情指，林珍妮2011年加入英基在該幼稚園任職行政人員，處理幼兒班入學申請，於事發2018年9月至2021年8月，她和9名家長聯絡談及其子女申請。其中有家長在女兒通過面試及被列入輪候名單後，向林問及申請進度並要求提供學位，林表示可為其女兒安排學位，但該家長須給2萬元予林，對方同意。

林將有關合約傳給該家長並通知對方獲提供學位後，當時有101名申請人的優先取錄次序高於其女兒。該家長以電話指示林到一間食肆在桌上拿取一個紙袋，內有一個蘋果批及2萬元現金。

另有家長的兒子遲交入學申請，林向中間人表示該家長指須交10萬元予她。該家長與中間人駕車前往幼稚園，在門口將載有30萬元的公文袋和一個蛋糕的紙袋交予林。林其後將20萬元交還中間人，自己保留10萬元。信息顯示，中間人曾告訴該家長可替對方「走後門」，該家長需為此支付款項少於購買債券。林又在家長住所及香港公園女廁等地交收金錢。