涉貪污及偽造文件詐騙政府專業資格認證　廉署拘148人 (13:54)

廉署在代號為「火箭炮」行動中拘捕111人，包括一名犯案主腦、五間涉案工程公司東主或職員、兩間勞工處認可訓練課程營辦機構的多名職員，以及100名建造業工人。廉署早前接獲關於考取挖泥機操作員專業資格認證的貪污投訴，調查發現主腦於深井開設非認可機械訓練場，開辦標榜「包考試成功兼取得勞工處認可證書」的「速成雞精班」，收費2.2萬元，再透過工程公司協助提供假工作證明，以便報考勞工處「老手班」證書。

電業工程人員專業資格認證方面，廉署採取另一代號「烽火台」的行動，拘捕共37名男子，包括一名犯案主腦、4間涉案工程公司東主，以及32名電工。調查發現，有電工公司東主為有意申請「電工A牌」的人士舉辦收費的訓練課程，並涉嫌串謀4間工程公司東主，協助沒有足夠相關工作經驗的人士偽造5年電工經驗的工作證明文件，以便他們向機電署申請註冊「電工A牌」。

廉署執行署首席調查主任梁家恒指，兩宗案件雖然性質和手法相似，但涉案人及公司沒有關連，賄款仍調查中，若發現其他工程界的證書有同類情况，廉署會全力追查。

勞工處撤銷百張涉案證書 機電署：已取消相關註冊牌照

勞工處發稿宣布，撤銷100張涉案挖掘機操作員證書，並已展開調查，檢視有關機構及其職員在舉辦課程時有否嚴格遵照營辦強制性安全訓練課程的批核條件。勞工處重申，十分重視強制性安全訓練課程營辦機構的質素及其職員的職業操守，正檢視強制性安全訓練課程營辦機構的收生制度，並將會參考廉政公署防止貪污處的意見進一步完善機制。

機電署表示，調查發現有註冊人士以不當方式獲得註冊，已按《電力條例》取消相關A級電業工程人員的註冊牌照。署方亦在得悉案件後即時加強審批程序，包括派員到簽發證明文件的機構辦事處審核，以確認其工作經驗。