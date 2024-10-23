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施政報告｜被指啟德郵輪碼頭商業區慘淡　楊潤雄稱建設目標不同海運碼頭 (13:21)

《施政報告》連續第二年提及發展郵輪旅遊。文體旅局長楊潤雄今（23日）在立法會上指，2024年共有30間郵輪公司派船來港，預計今年非本地郵輪乘客會增加至約33萬人次，而2023年郵輪旅客岸上人均消費約3000元。有議員質疑啟德郵輪碼頭的附屬商業區慘淡，商戶「五隻手指數得曬」，楊潤雄重申，啟德郵輪碼頭建設目標是為同時處理大型郵輪遊客，在短時間內上落，與海運碼頭比較「並不公平」，又指將推出一系列計劃吸引郵輪以香港作為母港。

本年抵港郵輪的數目低於新加坡，有相關協會撤出香港，而投入服務逾10年的啟德郵輪碼頭亦被坊間稱為「死場」。立法會議員陳月明今早在會上質疑，啟德郵輪碼頭的商戶「五隻手指數得曬」、「僅發揮出入境作用」，而相比海運碼頭，啟德郵輪碼頭與鄰近商場的交通接駁，及商場內容均有很大的改善空間，提出政府可研究在啟德碼頭設立「神舟火箭模型」，「或者請求中央派出航空母艦或者軍艦訪港碼頭，有個地方值得大家去行吓，打吓卡，亦都可以說好中國故事。」

楊潤雄指，以海運碼頭及啟德郵輪碼頭碼頭作比較並不公平。他表示啟德作為基建項目，是發展區的一部分，而啟德郵輪碼頭的建設目標，是為同時處理大型郵輪遊客，在短時間內上落，故其附屬商業設施佔比很小，表示若要發展商場，「有餐飲、消閒的地方」，「除非做好大改動，否則好難做到」，但明白並非每天均有郵輪到訪，會盡量利用空間搞活動，視乎適合性發展大型或常設展覽。

料本年非本地郵輪乘客會增加至約33萬人次

根據文體旅局，去年郵輪抵港停泊次數共164次，郵輪人次逾47.5萬人，並預料今年乘客人次可達4.8萬人；2024年共有30間郵輪公司派船來港，較2023年增加12間，數目與疫情前相若，預計今年非本地郵輪乘客會增加至約33萬人次，較去年22萬增50%。對於發展香港作為母港，當局提出6項建議，包括開拓新郵輪航線及客源市場、協助各郵輪公司做好訪港安排、協助設計岸上行程等，其中為便利內地旅客，當局指會理順以內地客為主的郵輪旅行團過關安排，將有旅遊巴直達啟德郵輪碼頭。

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