MIRROR演唱會事故︳供應商稱曾傳送屏幕重量資料　被告無表示不理解 (13:22)

3名被告吳凱瑩、林志華及梁耀祖，各否認一項串謀詐騙罪以及屬交替控罪的欺詐罪受審。據控方案情，涉事演唱會用到6塊4米乘以4米、能旋轉和升降的雙面LED屏幕。藝能申報每塊屏幕重約272公斤，而它們實際重約745公斤。

控方證人楊浩廷供稱，撇除金屬邊框，每塊雙面LED屏幕重435.2公斤；他曾把載有屏幕重量資料的點數圖（pixel drawing）傳送眾被告，讓他們知悉屏幕重量及數目，並供被告梁耀祖製作懸掛圖則（Rigging Plan）時使用。

楊浩廷指出，按其理解，藝能一方明白和理解點數圖內容，強調「我每個show都會咁做（發出點數圖）」，若藝能有不明白的地方「就會問返我」，而眾被告均無表示「唔識睇」或無收到點數圖。楊浩廷另確認，他在2022年7月9日從梁耀祖收到懸掛圖則。審訊明續。