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施政報告︳稱第三間醫學院要錯位互補　蔡若蓮：暫不認為年齡是收生限制 (12:18)

「籌備新醫學院工作組」昨（22日）舉行首次會議，身兼聯席主席的教育局長蔡若蓮表示，第三間醫學院要「錯位互補」，發展「第二學位」課程會是其中一個方向，相信有關學生有一定學科基礎及較成熟，可以縮短人才培訓時間。她續指，暫時無招生細節，但相信院校會擇優而取，暫不認為年齡是一個限制。至於會否要求入讀學生有基礎醫學知識，蔡若蓮說由大學決定，但認為醫科課程十分密集緊湊，若學生無一定基礎知識，亦要用各種方法補足。

蔡若蓮今早於商台《在晴朗的一天出發》表示，雖然現有兩間醫學院十分優秀，但香港要培養更多醫護人才，並加快及提升醫學研究，進一步提升醫學科研發展。 

另外，新一份《施政報告》提出推廣「留學香港」品牌。被問到港大及中大近年的校政風波會否影響香港的大學品牌，蔡若蓮說，院校管治一直都「沒有最好、只有更好」，認為校董會代表社會監督及向大學問責，校方與校董會在大學發展期間有不同意見、遇到挑戰是正常。

對於政府成立調研小組跟進港大校政風波，蔡若蓮說，在共同持分者努力下，院校運作及溝通暢順，惟不會一下子可解決所有問題，大學管理層及校董會均希望調研小組繼續幫忙，當雙方認為一切運作暢順、有良好做法時，小組就可功成身退。她說，相信校董會主席王沛詩及校長張翔的出發點均是為學校好，不過兩人有不同的意見及方法，而大學的管治十分複雜，涉及龐大的資源及人事調配，在不同環節有不同意見屬正常，「如果溝通上做好啲，會唔會件事會好啲？呢個咁當然」。

相關字詞﹕編輯推介 施政報告 醫學院 蔡若蓮 大學管治 港大

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