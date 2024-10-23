施政報告︳稱第三間醫學院要錯位互補　蔡若蓮：暫不認為年齡是收生限制 (12:18)

蔡若蓮今早於商台《在晴朗的一天出發》表示，雖然現有兩間醫學院十分優秀，但香港要培養更多醫護人才，並加快及提升醫學研究，進一步提升醫學科研發展。

另外，新一份《施政報告》提出推廣「留學香港」品牌。被問到港大及中大近年的校政風波會否影響香港的大學品牌，蔡若蓮說，院校管治一直都「沒有最好、只有更好」，認為校董會代表社會監督及向大學問責，校方與校董會在大學發展期間有不同意見、遇到挑戰是正常。

對於政府成立調研小組跟進港大校政風波，蔡若蓮說，在共同持分者努力下，院校運作及溝通暢順，惟不會一下子可解決所有問題，大學管理層及校董會均希望調研小組繼續幫忙，當雙方認為一切運作暢順、有良好做法時，小組就可功成身退。她說，相信校董會主席王沛詩及校長張翔的出發點均是為學校好，不過兩人有不同的意見及方法，而大學的管治十分複雜，涉及龐大的資源及人事調配，在不同環節有不同意見屬正常，「如果溝通上做好啲，會唔會件事會好啲？呢個咁當然」。