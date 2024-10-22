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兩內地男涉爆竊大埔獨立屋被捕　待查是否與曾偉雄遇竊案有關 (18:44)

警方拘捕兩名持雙程證來港的內地男，涉與至少兩宗發生於大埔區內的爆竊及企圖爆竊案有關，其中一案發生於康樂園獨立屋，與前晚（20日）前警務處長曾偉雄寓所被爆竊為同一屋苑，警方正調查兩人與曾偉雄寓所爆竊案是否有關係。兩男被捕期間有人嘗試逃走，一名警員因而手指骨折。據了解，兩名被捕人從山坡潛入康樂園，於晚飯時間作案，撬開氣窗進入山邊獨立屋偷取單位內3隻名表。據悉，曾偉雄寓所不算太接近山邊；兩被捕人並非「韋家幫」成員。

新界北總區重案組總督察譚子偉表示，昨晚（21日）10時半左右，警方接報大埔康樂園獨立屋單位被爆竊。隨後附近的華樂豪庭亦有保安向警方舉報指有疑人出現。警方遂派員到附近搜索，發現兩名疑犯匿藏在華樂豪庭一村屋對開的電單車車罩內。警方向兩人表明身分，其中一人嘗試掙扎逃走，推開警員，導致該警員左手手指骨折。兩人最終被警方制服及拘捕，兩名被捕男子分別31歲及36歲，持雙程證，分別報稱無業及裝修工。

經調查，警方發現兩人與較早前康樂園獨立屋爆竊案有關。案中康樂園住戶共損失3隻共值約29萬元的手表。警方繼續調查，發現兩人曾經嘗試爆竊華樂豪庭一個村屋單位，兩人藏身的電單車車罩亦有損毁。警方遂以爆竊、企圖爆竊、刑事毁壞及襲警共4罪拘捕兩人，兩人目前仍被扣查，3隻失表暫未尋回。

被問到兩人與前警務處長曾偉雄前晚（20日）位於大埔的獨立屋寓所被爆竊案件有無關係，譚子偉表示目前仍然調查兩名被捕人來港時間、有無同黨及有無涉及其他案件等，至於曾偉雄寓所與失3隻表的獨立屋相距約1公里左右。

譚子偉重申爆竊罪行十分嚴重，一經定罪最高監禁14年，提醒住戶外出要鎖好門窗，考慮夜間留燈光，並安裝閉路電視及門窗感應器等，如發現可疑人應立即通知保安，物業管理公司亦應多派員巡邏。另外，針對大埔區近月發生的爆竊案，警方早前已展開一連串反爆竊行動，包括動員新界北總區快速應變部隊、衝鋒隊、無人機隊、警察機動部隊、軍裝巡邏小隊等等。

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