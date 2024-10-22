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六旬漢涉斬斃女友及兩女後縱火　控方：女友刀傷過百處　遺體「疊起」 (17:48)

六旬漢2021年懷疑比他少二十載的女友情變，二人在大埔劏房住所爭執期間，男子到廚房「擸刀」劈女友和她兩名分別13歲和8歲的女兒，繼而點火焚燒單位。三母女最終不治，男子否認3項謀殺罪及1項有意圖而縱火罪，案件今（22日）在高院開審。控方開案陳辭指，女友身上有過百處刀傷，消防員破門時看到她與兩名女兒的遺體以「人疊人」方式放置，頭部向著同一方向。

被告姚委祥（案發時62歲、報稱地盤工）否認於2021年7月12日謀殺溫菊芳（42歲）、賴夢芯（13歲）及廖淑媛（8歲）；他另否認同日在大埔鄉事會坊美雲樓某座某單位有意圖危害前述3人的生命而縱火。案件選出4男3女陪審團。庭上透露被告原擬承認3項誤殺罪，但不被控方接納。

控方開案陳辭指，賴為溫菊芳與前夫所生，廖為溫與前男友所生，溫靠社會福利維生，兩姊妹與被告無血緣關係。案發前兩年被告的妻子去世，其後他在麻雀館認識溫，二人2020年發展成情侶，被告並搬到涉案單位與三母女同住。案發當日，溫辱罵被告又老又窮，稱要找新的男伴，被告聞言大怒並追斬3母女和放火，揚言要同歸於盡，惟其後他「頂唔順」濃煙衝出單位。

被告鄰居曾聽見拍打聲和有人喊「有血」、「老公你擺低把刀先」、「殺人呀救命！」等，遂於翌日凌晨約2時報警，隨後鄰居嗅到焚燒氣味後再次報警。消防員到場救火半小時後發現3母女已無生命跡象，經法醫檢驗，溫全身逾百處刀傷，包括頭部和下肢；賴有36處刀傷，廖則有6處刀傷；溫和廖均有防禦性傷勢。3人體內均被驗出有毒氣體，代表她們遭受刀傷後仍然在生一段時間，其中廖血液的一氧化碳含量最高。

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