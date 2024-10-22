明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

即時港聞

西貢相思灣村原居民涉串謀發展商「套丁」　遭廉署起訴 (17:46)

一名小型屋宇（丁屋）申請人涉嫌串謀一名發展商「套丁」，詐騙地政總署向他批出在西貢興建丁屋的建屋牌照，今日（22日）被廉政公署落案起訴。他被控一項串謀詐騙罪名及違反普通法，獲廉署准予保釋，後日（24日）在觀塘裁判法院答辯。

黃詠康（49歲）為西貢相思灣村原居民，他涉嫌於1998年9月至2023年2月，向地政總署申請在村內興建一幢丁屋，先後向該署遞交多份文件及與該署人員會面。被告涉嫌與一名發展商串謀向地政總署訛稱，他在申請興建丁屋期間是相思灣村有關土地地段的唯一業權人，並無意亦從來沒有將「丁權」售予其他人士或發展商，亦從未與任何人士訂定任何協議或安排，以轉移或其他方式處理該等土地地段或相關權益，藉上述虛假陳述，詐騙地政總署批准他興建丁屋。

廉署指，早前接獲涉及「套丁」的貪污投訴，調查後發現被告涉嫌向該發展商轉移「丁權」建屋，並懷疑與發展商達成協議，發展商為他建屋，完工後，被告可以獲分丁屋其中一層單位的業權，而其餘兩層單位的業權則屬發展商。涉案丁屋於2021年落成。根據新界小型屋宇政策（丁屋政策），每名年滿18歲的男性新界原居民皆可行使「丁權」一次，向地政總署申請在新界認可鄉村範圍內興建一幢丁屋自用，而有關「丁權」不可轉讓。

相關字詞﹕編輯推介 原居民 套丁 廉政公署

上 / 下一篇新聞