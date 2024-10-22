西貢相思灣村原居民涉串謀發展商「套丁」　遭廉署起訴 (17:46)

黃詠康（49歲）為西貢相思灣村原居民，他涉嫌於1998年9月至2023年2月，向地政總署申請在村內興建一幢丁屋，先後向該署遞交多份文件及與該署人員會面。被告涉嫌與一名發展商串謀向地政總署訛稱，他在申請興建丁屋期間是相思灣村有關土地地段的唯一業權人，並無意亦從來沒有將「丁權」售予其他人士或發展商，亦從未與任何人士訂定任何協議或安排，以轉移或其他方式處理該等土地地段或相關權益，藉上述虛假陳述，詐騙地政總署批准他興建丁屋。

廉署指，早前接獲涉及「套丁」的貪污投訴，調查後發現被告涉嫌向該發展商轉移「丁權」建屋，並懷疑與發展商達成協議，發展商為他建屋，完工後，被告可以獲分丁屋其中一層單位的業權，而其餘兩層單位的業權則屬發展商。涉案丁屋於2021年落成。根據新界小型屋宇政策（丁屋政策），每名年滿18歲的男性新界原居民皆可行使「丁權」一次，向地政總署申請在新界認可鄉村範圍內興建一幢丁屋自用，而有關「丁權」不可轉讓。