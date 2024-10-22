23條生效後未獲減刑申覆核　馬俊文質疑事前未收妥書面解釋　懲教指已交代 (17:45)

申請人為馬俊文，答辯人為懲教署長。馬俊文於2021年被判囚後在塘福懲教所服刑。根據入稟狀，馬聲稱今年3月24日懲教人員告訴他原定獲釋日期被取消。馬的代表大律師關文渭在庭上表示，實際上馬於3月23日已知悉相關安排，申請人一方由於未收妥文件才導致入稟狀出現部分不準確之處。

關提出質疑，指馬未收妥委員會的書面解釋，便被要求簽署確認他沒有就委員會建議提出申述，並要求傳召現任塘福懲教所的監督盧浩權作供。盧供稱，3月23日他獲上司指示要將委員會的建議以口頭形式通知馬，但沒向馬提供書面建議。關指出，當日盧僅對馬說「唔走得，一年後再評估」，然後問馬會否反對，盧表示不同意。

盧續指，上司另指示他，馬須在翌日決定有否申述。關質疑，有關決定影響馬將來一年的人生自由，為何僅給一天時間考量，盧表示馬也要求推延時間，實際上翌日馬要求多一天時間考量，署方亦准許。盧又指，3月25日早上馬曾提出申述聲明，中午時他收到中文版本的委員會書面建議並交給馬，其後馬簽署確認他沒有提出申述。

關展示馬的服刑紀錄文件，當中3月23日的紀錄與盧其後的誓章內容有所出入，包括紀錄顯示盧向馬解釋《監管釋囚條例》6(3)條，但是誓章卻指他是解釋條例的6(3A)條，以及解釋委員會的建議基於不同因素，包括馬的心理評估。關質疑盧在誓章中「加鹽加醋」增加他與馬會面的情節，盧否認及指他在紀錄中誤寫條例的條款。