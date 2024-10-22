東涌線往來欣澳至東涌鐵路段周六提早收車作路軌工程　天氣惡劣將延後 (17:42)

當日東涌往香港站尾班車會提早至晚上11時01分開出，香港往東涌站尾班車提前至晚上11時07分開出，晚上約11時35分列車抵達東涌站後，介乎欣澳與東涌站的列車服務便會停止，屆時有免費雙層接駁巴士往返兩站。接駁巴士預計車程為20至30分鐘，班次為3至9 分鐘一班，由東涌站開出的尾班接駁巴士時間為凌晨零時43分，欣澳站開出的尾班車時間為凌晨1時18分。港鐵機場鐵路總管呂幹貽提醒，當晚東涌站乘客如盼前往香港站，最遲需於凌晨零時18分前於東涌站登上往欣澳的接駁巴士，否則或未能趕及欣澳往香港站的尾班車，尾班車會於零時50分開出。

熱帶氣旋「潭美」周四及周五（24日及25日）將接近本港，天文台指屆時將發出1號戒備信號，並會按風力變化及潭美的動向評估是否需要改發3號強風信號。呂幹貽指，港鐵會密切留意天氣情況，以工程人員的安全為優先考慮，會留意風速及降雨量等因素決定會否延期工程。呂強調，無論如何，港鐵盼可將工程對列車服務的影響減到最少，如當日很早便知道無法進行工程，會盡早透過車站廣播及MTR Mobile手機程式通知市民東涌線的最新服務安排。