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東涌線往來欣澳至東涌鐵路段周六提早收車作路軌工程　天氣惡劣將延後 (17:42)

港鐵東涌線往來欣澳與東涌站周六（26日）會提早約兩小時收車，以作東涌線延線大型路軌改道工程。港鐵今日（22日）指，提早收車後會提供免費接駁巴士來往東涌及欣澳，預計約3至9分鐘一班車，車程預計20至30分鐘，將較搭港鐵約10分鐘多一倍時間，提醒乘客盡早規劃行程。熱帶氣旋「潭美」周四及周五（24日及25日）將進入本港800公里範圍，港鐵指，若受惡劣天氣影響，工程將延後一周至下月2日晚上進行，屆時東涌線或取消提早收車，維持正常服務，會盡早通知市民有關安排。

當日東涌往香港站尾班車會提早至晚上11時01分開出，香港往東涌站尾班車提前至晚上11時07分開出，晚上約11時35分列車抵達東涌站後，介乎欣澳與東涌站的列車服務便會停止，屆時有免費雙層接駁巴士往返兩站。接駁巴士預計車程為20至30分鐘，班次為3至9 分鐘一班，由東涌站開出的尾班接駁巴士時間為凌晨零時43分，欣澳站開出的尾班車時間為凌晨1時18分。港鐵機場鐵路總管呂幹貽提醒，當晚東涌站乘客如盼前往香港站，最遲需於凌晨零時18分前於東涌站登上往欣澳的接駁巴士，否則或未能趕及欣澳往香港站的尾班車，尾班車會於零時50分開出。

熱帶氣旋「潭美」周四及周五（24日及25日）將接近本港，天文台指屆時將發出1號戒備信號，並會按風力變化及潭美的動向評估是否需要改發3號強風信號。呂幹貽指，港鐵會密切留意天氣情況，以工程人員的安全為優先考慮，會留意風速及降雨量等因素決定會否延期工程。呂強調，無論如何，港鐵盼可將工程對列車服務的影響減到最少，如當日很早便知道無法進行工程，會盡早透過車站廣播及MTR Mobile手機程式通知市民東涌線的最新服務安排。

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