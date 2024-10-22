「走塑」適應期後首日　仍有食肆、雜貨鋪供應膠餐具　店員冀散貨免浪費 (17:11)

首階段管制措施全面禁止堂食使用即棄膠餐具，以及禁止堂食與外賣時使用發泡膠餐具、膠飲管、即棄膠匙羹等。

有深水埗燒味店只做外賣生意，惟該店仍提供發泡膠盒予顧客，店內亦擺放逾30個發泡膠盒，同時亦有即棄膠盒。店員稱，數天前曾有意退回剩餘發泡膠盒予批發商，但批發商聲稱這幾天仍能用發泡膠盒，故希望盡快「散貨」，用完後會轉用即棄膠盒。被問到會否擔心政府執法，店員說屆時唯有棄置所有發泡膠盒。

有深水埗兩餸飯店的堂食顧客皆使用可重用碟、筷子及匙羹，惟該店仍以即棄膠碗預先裝湯並放在收銀機旁，供堂食顧客自取。同時，記者在外賣區看見有數隻膠匙羹。被問到為何向堂食顧客提供膠盒，店員表示外賣可用膠盒，堂食則不准使用，今已提醒堂食顧客需用可重用餐具，如政府認為有關即棄膠盒屬違規，將會全數棄置。至於向外賣客提供膠匙羹，店員說全店只剩數隻即棄膠匙羹，預料今日內用完，之後會轉用紙匙羹。

而被綠領行動總幹事何漢威昨點名批評的連鎖餃子店，今日所有堂食顧客均使用紙杯、紙餐具及紙飲管，水餃湯麵則用可重用碗。

另外，環境及生態局長謝展寰早前在網誌透露，適應期屆滿後將優先巡視即棄膠餐具售賣點。首階段即棄塑膠管制禁止零售商銷售發泡膠餐具、即棄膠飲管、即棄膠匙羹及叉等。

記者今午亦在油麻地到訪兩間藥房、1間餐具零售商及1間雜貨店，當中雜貨店仍有售賣即棄膠匙羹及叉，貨架頂層還有一籃存貨。店員表示不清楚適應期已過，強調自法例4月生效後已無入貨，但至今還有存貨，若丟棄會造成浪費，不過相信老闆會妥善處理有關貨品。