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西灣河開槍案胡子鍵判囚6年就刑期上訴遭駁回　官：胡無作供　法庭無理由替其想像各種可能性 (17:27)

2019年11月11日「大三罷」，綽號「熊仔餅」的男生周柏均在西灣河遭警員開槍擊中腹部，他與同案另一男生胡子鍵被裁定企圖搶劫等罪成，各被判囚6年。胡不服定罪及判刑申請上訴許可，今（22日）在高院聆訊。申請方主張搶槍非唯一推論，又指胡案發時未滿20歲，受人「洗腦」，他無使開槍警受嚴重傷害，冀法庭接納刑期過重。法官直言胡無作供，法庭無理由替其想像各式各樣的可能性，遂駁回上訴。判辭將於6個月內頒下。

申請人胡子鍵（案發時19歲）及被告周柏均於2022年被區域法院法官謝沈智慧裁定阻差辦公和企圖搶劫罪成，周另被控「企圖從合法羈押下逃脫」罪成。二人早前均就定罪和刑期提出上訴，其後周放棄申請。

申請方指當日環境混亂、電光火石，涉案警員「A」只曾感覺胡的手指和手背觸碰自己，現場片段亦未見胡有捉著對方的手，動作可解讀為胡推開警槍，避免槍指向自己，搶槍非唯一推論。

上訴庭法官潘敏琦指若然如此，胡應在原審時作供抗辯，「點解（法庭）要同佢想像各式各樣嘅可能性呢？」法官彭偉昌補充，A在路邊已手按槍袋戒備，在馬路中心時又箍著白衫男，胡此情況下仍上前，槍聲響起後又無即時離開，反而接觸A持槍的手。法官彭寶琴説，申請方主張胡撥開槍枝的說法與胡警誡下承認欲從警方手上「搶番」另一白衫男子的說法南轅北轍，雖然後者最終不被謝官接納，謝官無理由「無中生有」，設想其他可能性。

申請方另指無證據證明胡搶槍後打算如何做，不能肯定他有永久剝奪警員配槍的意圖。法官彭寶琴稱胡非物主，即使他把槍丟棄，亦不等於他無永久剝奪的意圖。答辯方則回應指，謝官已詳細分析案中證據，胡專注捉著警員的手，而當警員按槍袋時，現場有人已退後或離開。

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