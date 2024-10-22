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48歲男打復必泰兩周後腦出血亡　曾獲發溶血劑　法醫指疫苗或致腦幹出血 (17:18)

48歲男工程主管於2021年注射兩劑復必泰新冠疫苗，逾兩周後胸口疼痛入院，初時被診斷心肌梗塞，兩天後身亡。死因研訊今（22日）續，心臟科醫生供稱，在血管造影檢查後判斷事主並非心肌梗塞；至於事主曾被認為心肌梗塞而獲發溶血劑，該醫生提到溶血劑或令他腦出血。法醫指，事主死因是腦出血，而他自發性腦幹出血，可能由疫苗所引致。

事主黎志堅（終年48歲）在2021年6月6日接種第二劑疫苗，6月23日因胸口痛入住仁濟醫院，同日轉往瑪嘉烈醫院，延至6月25日不治。家屬有列席聆訊，醫管局被列為利害關係方。仁濟醫院醫生昨供稱，初時診斷事主心肌梗塞，後來認為是急性心包發炎。

瑪嘉烈醫院心臟科加護病房的時任主診醫生石映彤作供指，於2021年6月23日下午，事主從仁濟醫院送往瑪嘉烈醫院做緊急冠狀血管造影檢查，不過事主沒有心肌梗塞，毋須做「通波仔」手術。

石指，事主同日下午口齒不清及腦幹出血，估計是他較早時獲注射溶血劑，導致出現腦出血及腦中風；院方曾提供逆轉溶血劑的藥物。惟事主情况惡化，甚至休克，院方給予強心藥並通知家人，家屬同意在事主心跳停頓時放棄急救。事主最終在25日離世。

法醫盧健琳則供稱，解剖發現事主腦幹出血，以及有均屬輕微的心包炎、心肌炎及肺炎，無徵象顯示他患心肌梗塞，其直接死因是腦出血；而事主自發性腦幹出血，有可能因接種疫苗引起。在死因裁判官周至偉關注下，盧稱腦出血相當嚴重，可即時危及生命，比心包炎、心肌炎及肺炎的影響較重要。

聆訊明（23日）續。

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