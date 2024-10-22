「廣東院舍照顧服務計劃」下月起新增7間安老院　分佈廣州佛山及中山 (15:03)

《施政報告》提出優化「廣東院舍照顧服務計劃」，有關計劃的安老院於下月（11月）1日起，將由4間增加至11間。社會褔利署今日（22日）宣布新增院舍名單，分布於廣洲、佛山和中山，為參加計劃的長者提供資助護理安老宿位。