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「廣東院舍照顧服務計劃」下月起新增7間安老院　分佈廣州佛山及中山 (15:03)

《施政報告》提出優化「廣東院舍照顧服務計劃」，有關計劃的安老院於下月（11月）1日起，將由4間增加至11間。社會褔利署今日（22日）宣布新增院舍名單，分布於廣洲、佛山和中山，為參加計劃的長者提供資助護理安老宿位。

新增安老院的資料如下：

省市 安老院名稱 安老院地點

廣州市

 南沙區養老院（廣州市南沙區頤年養老服務中心） 廣州市南沙區黃閣鎮麒麟中學北側
廣東頤壽醫療養老有限公司廣州麓湖家長薈分院 廣州市越秀區橫枝崗路64-1號
保利養老服務管理有限公司廣州天悅和熹會頤養中心 廣州市海珠區琶洲仁瑞新街6號
廣州椿萱茂陳涌養老服務有限公司

（由九龍樂善堂與內地機構合作營運）

 廣州市番禺區陳涌路200號
佛山市

 佛山市眾星天福養老服務有限公司 佛山市禪城區汾江北路24號
佛山市順德區和泰安養中心

（由頤樂居有限公司與內地機構合作營運）

 佛山市順德區北滘鎮君蘭社區水韻路3號
中山市 中山火炬開發區頤康老年服務中心 中山市火炬開發區岐關東路

社署指，連同原有兩間位於深圳、一間位於佛山和一間位於肇慶的安老院，參與計劃的安老院總數增至11間，分布於五個大灣區內地城市，為有意在大灣區內地城市養老的長者提供更多選擇。

相關字詞﹕編輯推介 廣東院舍照顧服務計劃 社會褔利署

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