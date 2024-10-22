MIRROR演唱會事故｜監製稱屬首度使用可旋轉屏幕　舞台設計師稱曾與被告開會估算屏幕總重500kg (14:50)

3名被告依次為吳凱瑩、林志華及梁耀祖，他們各否認一項串謀詐騙罪，以及屬交替控罪的欺詐罪受審。涉案演唱會監製林浩源（fran9）昨供稱，藝能為涉事演唱會的「大統籌」，3名被告均代表藝能參與演唱會。辯方今盤問林浩源時則展示梁耀祖的咭片，指梁在「廣域策劃有限公司」任職。林浩源最終確認，他不肯定梁耀祖是否在藝能工作。

涉事演唱會舞台設計師周淑貞供稱，涉案LED屏幕事宜由工程分判商「協興隆舞台工程有限公司」，以及一間名為「ITP」的公司負責，其中「協興隆」需確保演唱會用到的鋼索及絞車系統（winch system），能吊起場內的LED屏幕。周另提到，籌備演唱會其間，她曾跟被告吳凱瑩、林志華，以及涉事工程分判商開會，會上估算每塊涉案LED屏幕連同鐵框共重500kg。據控方開案陳辭，藝能申報每塊LED屏幕重約272kg，而他們實際上重約745kg。

此外，涉案演唱會導演鄭宇軒提及，他籌備MIRROR演唱會其間，正值疫情後演唱會「啱啱開返」之時，他與被告吳凱瑩及林志華均同時參與其他演出。審訊明續。