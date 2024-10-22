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女下屬涉虛報利豐馮國綸應酬費等騙取公司逾2.9千萬元　准保釋候訊 (14:37)

利豐有限公司（下稱利豐）66歲前女職員涉嫌訛稱，她需為時任上司、利豐非執行主席馮國綸墊款預支遊船河及應酬費用，以及為馮國綸的友人購買靈芝萃取物，而在報銷表作虛假陳述等，騙取公司共2963萬元。女職員被控5項欺詐罪，今早（22日）在西九龍裁判法院提堂。被告暫毋須答辯，案件押後至12月2日於東區裁判法院提訊，以候交付至高院。期間被告續准以50萬元保釋外出。

被告鄭淑嫻（66歲）報稱無業。首、次項罪指，被告於2015年12月2日至2019年1月9日期間在香港藉欺騙，即向利豐有限公司訛稱她的預支現金申請是真實準確，該申請是用於馮國綸去遊船河，鄭並需要墊款，而意圖詐騙，誘使利豐職員向鄭支付合共2,465,500元，而導致鄭獲利，或對利豐造成損害；以及向利豐提供虛假陳述，指遊船河的費用報銷索賠表中所填資料是真實且準確，以及所附證明文件為真實，誘使利豐職員向鄭支付共390,144.7元，導致鄭獲利。

第3、4項控罪發生日期在2015年2月8日至2019年1月13日期間，被告訛稱她的預支現金申請是真實，該申請是用於馮國綸出席社交活動，鄭並需墊款，而意圖詐騙，誘使利豐職員向鄭支付共26,096,000元，以及訛稱社交活動費用的報銷表上資料和證明文件為真實，以及述申索已獲鄭的上司馮國綸正式批准，而意圖詐騙，誘使利豐職員向鄭支付共377,099.7元。

第5項控罪指，被告於2016年5月5日至2018年7月24日間藉欺騙，訛稱為馮國綸的朋友向香港保健中心有限公司購買107盒靈芝萃取物，以及申索已獲馮國倫批准，而意圖詐騙，誘使利豐職員向鄭支付共304,000元。

相關字詞﹕編輯推介 法庭 欺詐

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