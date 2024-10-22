元朗大王古廟火災未解封　屋宇署古蹟辦到場了解 (13:17)

現場所見，大王廟損毁嚴重，廟內物資被燒至焦黑，有神像被燒至呈灰白色，屋頂、牆身均見裂縫。李啟立表示，廟宇周邊有民居，亦有棚架相連，如火勢蔓延後果嚴重，幸昨晚及時疏散居民，即使消防車因路窄未能駛入，亦可當場取水應變，認為今次各部門處理迅速。他表示，廟內有百年佛像，多塊石碑記錄元朗發展，不少村民參拜並關注廟宇情况，期望政府可與廟宇持有人及其他持分者合作，盡力修復。

善信林太稱「冇諗過發生咁嘅事、心裏面都唔舒服」，稱廟內莊嚴、香火鼎盛，擺放大王爺、觀音等不同神像，善信可求籤、寫平安符等。

70歲的街坊胡先生表示古廟結構良好，有天井，廟內有數間房間可供留宿，認為神像有歷史價值，仍記得少時不時進廟遊玩、有人在廟外賣魚，不少街坊至今仍愛坐在廟外休息，對古廟有感情，故今早特前來了解。他指古廟曾做外牆翻新等小型工程，今次是第一次發生火警，但近年廟內塔香數量增加，早前已擔心有火災風險。

大王古廟位於元朗舊墟長盛街26號C，資料顯示主要供奉洪聖大王及楊侯大王，相信建於康熙年間(1662至1722)， 是南坪圍及元朗舊墟的主廟，亦曾為衙門和官邸，在2009年獲確定評為一級歷史建築。