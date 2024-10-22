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元朗大王古廟火災未解封　屋宇署古蹟辦到場了解 (13:17)

一級歷史建築元朗南邊圍大王古廟昨黃昏（22日）發生火警，消防花約一小時救熄。事隔一晚，消防員今早續在廟內射水降溫，屋宇署及古蹟辦派員到場了解，據悉今早廟內仍然高溫，暫未能派人進入廟內評估。元朗區議員李啟立在場表示，警方及消防會續圍封現場，先確保火種熄滅，以他所知，屋宇署初步評估廟宇外牆穩固，至少不會影響周邊居民。

現場所見，大王廟損毁嚴重，廟內物資被燒至焦黑，有神像被燒至呈灰白色，屋頂、牆身均見裂縫。李啟立表示，廟宇周邊有民居，亦有棚架相連，如火勢蔓延後果嚴重，幸昨晚及時疏散居民，即使消防車因路窄未能駛入，亦可當場取水應變，認為今次各部門處理迅速。他表示，廟內有百年佛像，多塊石碑記錄元朗發展，不少村民參拜並關注廟宇情况，期望政府可與廟宇持有人及其他持分者合作，盡力修復。

善信林太稱「冇諗過發生咁嘅事、心裏面都唔舒服」，稱廟內莊嚴、香火鼎盛，擺放大王爺、觀音等不同神像，善信可求籤、寫平安符等。

70歲的街坊胡先生表示古廟結構良好，有天井，廟內有數間房間可供留宿，認為神像有歷史價值，仍記得少時不時進廟遊玩、有人在廟外賣魚，不少街坊至今仍愛坐在廟外休息，對古廟有感情，故今早特前來了解。他指古廟曾做外牆翻新等小型工程，今次是第一次發生火警，但近年廟內塔香數量增加，早前已擔心有火災風險。

大王古廟位於元朗舊墟長盛街26號C，資料顯示主要供奉洪聖大王及楊侯大王，相信建於康熙年間(1662至1722)， 是南坪圍及元朗舊墟的主廟，亦曾為衙門和官邸，在2009年獲確定評為一級歷史建築。

相關字詞﹕大王古廟 編輯推介 火警

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