黑客潛伏兩年再入侵　欠多重認證及離線備份　私隱公署查南華會泄資料揭多項缺失 (13:25)

調查發現，黑客早於2022年1月已在南華會一台與互聯網連接的伺服器內安裝惡意程式，至2024年3月入侵南華會網絡及安裝遠端控制軟件，對電腦系統展開暴力攻擊及展開其他惡意活動，最終透過勒索軟件將載有會員個人資料的檔案加密。事件涉及共8台伺服器、1台數據儲存器及18台電腦。黑客曾要求南華會支付贖金，為已被加密的檔案解鎖。鍾麗玲指，黑客首次入侵後相隔一段時間再攻擊的做法時有發生，目的是待收集電腦系統的資訊及其他帳戶後才發動攻擊。

鍾麗玲指，南華會在保障會員的個人資料的方法上犯下多項缺失，包括資訊系統欠缺有效的偵測措施，以致南華會未能識別黑客早於2022年1月的惡意活動、南華會的相關伺服器意外地曝露於互聯網、沒有為管理員帳戶啟用多重認證功能、欠缺提供資訊保安政策及指引、無定期作風險評估及保安審計，以及欠缺離線數據備份方案。

公署對南華會作為一個歷史悠久的體育團體及持有大量個人資料，卻未有在事前採取有效資訊系統保安措施而感到非常失望，並要求南華會制定私隱安全指引、聘請獨立資訊保安專家，為載有個人資料的系統進行每年至少一次的風險評估及保安審計，以及定期為有關系統離線備份等，並在執行通知兩個月起計向公署提交文件，證明已實施有關措施。

被問及涉事個人資料有否流出及其去向，鍾麗玲表示被入侵個人資料的用途並非公署的調查範圍，並提醒機構，如個人資料被黑客取得，「個人資料就等於去了互聯網的大海」，對當事人去尋回及刪除個人資料「幾乎不可能」，亦有可能被多次轉售給其他黑客，提醒當事人提高警惕，並更改銀行密碼及停用戶口等。鍾麗玲另指，南華會沒有向黑客支付贖金，並提醒機構如遭黑客勒索「千祈唔好俾贖金」，「試想想黑客是為賺錢，會否仲保留副本喺佢度？」認為支付贖金可能助長黑客行為。

涉及學校及非牟利機構的外洩事故按年增倍半

公署又指，留意到近年涉及學校及非牟利機構的外洩事故呈明顯上升。2023年接獲157宗外洩事故通報中，學校及非牟利機構個案共61宗，佔整體約39%，比2022年的25宗（佔整體個案約24%）上升近一倍半（140%）。至於2024年首三季，公署指共接獲 51 宗來自學校及非牟利機構的資料外洩事故通報，佔整體個案總數約33%，與上年同期接獲此類個案的百分比相若。鍾麗鈴預期有關個案在年內會持續上升，提醒學校及非牟利機構不可掉以輕心。