孫玉菡：本港長者在內地養老仍享本港醫療　不適應者返港不影響輪候院舍次序 (12:12)

孫玉菡指，本港現有6萬多名長者居於院舍，現時參與廣東院舍照顧計劃的長者則僅250多人，未來最多不過增加數百人，共佔總數不超1%，當局將視乎未來情况定是否增加名額。他又提及廣東院舍為香港長者提供半年試住期，不適應者仍可返港，而且在港輪候院舍的次序不變，強調北上養老不影響長者在港就醫，長者可自由選擇，惟希望狀况輕微者優先在當地就診。

被問及技工專才到港的誘因，孫玉菡以職業培訓為例，指去年職業訓練局開放課程予非港人報名，形容「申請好踴躍」，反映技工到港發展多因本港提供較多機遇。他又指，職訓後留港工作的非本地學生需從事特定工種，輸入的技工亦需在限定時間內取得牌照，但細則仍未敲定。他強調人才計劃輸入的技工，都是政府認為會有長期需求、需要取得牌照的工種，希望他們「做夠30年」，而輸入的外勞則「永遠唔會做香港人」。

對於到港高才從事保險經理人等工作的情況，孫指僅做過初步調查，稱雖有部分從事保險業務，但政府在續簽時會審視高才工作情況，高才保險從業者憑藉「只開一張好大的單」獲續簽的希望渺茫。

孫亦提及貧窮線問題，他認為貧窮線過於學術化，無法幫政府找到需要幫助的群體，政府現確定三個「隊尾」目標群組為精準扶貧對象，更「立竿見影」。