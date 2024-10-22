明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

即時港聞

何永賢料最快明年底起為劏房登記　合規「簡樸房」認證有效期五年　料租金有下調空間 (11:18)

《施政報告》提出訂立「簡樸房」標準以取代劏房。房屋局長何永賢預料，最快明年底起展開登記，指業主需登記姓名、地址、單位面積和設施等基本資料，登記後可獲寬限期，符合標準成為「簡樸房」的單位可獲批認證，每次獲批認證的有效期為5年。她又相信日後「簡樸房」租金按市場供需而定，租金飆升的機會不大。

何永賢接受《大公報》訪問時指，相關登記制度較為簡化，冀鼓勵更多業主盡快登記，並在寬限期內透過合資格專業人士糾正及核實，當局會抽查，又估計在登記期和寬限期結束時會有嚴格執法行動，相信最快為2026年底或2027年初，並會於約2028年起針對拒絕接受登記和私下經營劏房的業主。何指政府會以風險為本、先易後難的方式處理違規個案，優先向環境差劣和劏房數量較多的大廈執法。

政府建議「簡樸房」的標準包括必須有窗、有獨立廁所、面積不少於8平方米等。何永賢指，政府最終選擇以8平方米為標準，是為免過多劏房不合格，稱如果貿然將標準增至10平方米，將有超過一半劏房單位違規，認為會令市場恐慌。她指本港未來有足夠土地和房屋供應滿足現有輪候公屋的需求，相信在現有約10萬劏房單位中，扣除三成不合格的劏房單位後，餘下7萬個合格單位，料屆時仍有約4萬劏房戶需繼續租住分間單位，「簡樸房」可應付需求，認為租金大幅攀升的機會不大，甚至有機會下跌。

何永賢又解釋「簡樸房」一名，指劏房名稱觀感負面，易令人聯想成廁廚合一或「棺材房」，政府將之轉為合規，令市民「住得有尊嚴」，故取名「簡樸房」，取其簡單、樸實之意。

相關字詞﹕編輯推介 何永賢 簡樸房 劏房

上 / 下一篇新聞