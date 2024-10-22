何永賢料最快明年底起為劏房登記　合規「簡樸房」認證有效期五年　料租金有下調空間 (11:18)

何永賢接受《大公報》訪問時指，相關登記制度較為簡化，冀鼓勵更多業主盡快登記，並在寬限期內透過合資格專業人士糾正及核實，當局會抽查，又估計在登記期和寬限期結束時會有嚴格執法行動，相信最快為2026年底或2027年初，並會於約2028年起針對拒絕接受登記和私下經營劏房的業主。何指政府會以風險為本、先易後難的方式處理違規個案，優先向環境差劣和劏房數量較多的大廈執法。

政府建議「簡樸房」的標準包括必須有窗、有獨立廁所、面積不少於8平方米等。何永賢指，政府最終選擇以8平方米為標準，是為免過多劏房不合格，稱如果貿然將標準增至10平方米，將有超過一半劏房單位違規，認為會令市場恐慌。她指本港未來有足夠土地和房屋供應滿足現有輪候公屋的需求，相信在現有約10萬劏房單位中，扣除三成不合格的劏房單位後，餘下7萬個合格單位，料屆時仍有約4萬劏房戶需繼續租住分間單位，「簡樸房」可應付需求，認為租金大幅攀升的機會不大，甚至有機會下跌。

何永賢又解釋「簡樸房」一名，指劏房名稱觀感負面，易令人聯想成廁廚合一或「棺材房」，政府將之轉為合規，令市民「住得有尊嚴」，故取名「簡樸房」，取其簡單、樸實之意。