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平民屋宇爭復訟　官終止和解會議轉交另官續理 (17:43)

安排大坑西邨租戶重置的香港平民屋宇有限公司，與13名居民和解不果後要求恢復訴訟。區域法院早前下令撤銷平民屋宇的申請，平民屋宇提出上訴，法官今（21日）頒判辭指，有2名居民已和解，餘下11人中有人另涉其他法律訴訟，由於各方未能就案件管理達成共識，法官終止和解會議，並將案交由另一位沒有和解會議包袱的聆案官或法官處理，認為較為恰當。案件押後至12月16日聆訊。

原告為香港平民屋宇有限公司，13名被告為居民甄國業、曹綽芝、關偉建、梁亞端、關翠華、黃詠珊、馬媚媚、吳家強、周德榮、黃桂榮、馮德樂、李素嬋及趙慶嬋，其中5人有法律代表，他們分拆成13宗案件。其中梁亞端另向原告申請司法覆核，李素嬋則擬提出司法覆核，二人希望擱置本案程序。

上訴針對司法常務官宋泳琛今年8月22日在案件和解會議上撤銷平民屋宇申請恢復訴訟的命令。法官高勁修在判辭表示，和解會議後法庭知悉宋官8月27日發出指示，查詢有需要申請法援的被告的相關進度，以及關翠華和吳家強的案件達成和解，法庭不會接納為新證據。

原告的上訴理據是他們根本無作任何恢復法律程序，只是「觀察及建議」。高官直言說法「奇怪」，因先前宋官已書面裁定撤銷該「申請」，被告亦同意原告的陳辭及建議實際上是涉案申請；惟既然原告稱無申請，法庭便毋須考慮上訴理據。高官稱，未達成和解的11宗案件中，有被告建議再度安排聆訊讓各方協商，但原告不願繼續參與。高官考慮後決定終止11案的和解會議，並將案推展至下一階段進行案件管理，並交由另官處理。

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