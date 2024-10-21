施政報告︳孫玉菡稱照顧者資料庫初步構思連結醫療及社署數據　提早識別有危機者 (17:00)

孫玉菡指，目前約每4名長者中，就有3人正獲取社署的不同資助，而長者亦會使用很多醫療服務，故社署及醫管局分別掌握很多長者的資料。他表示，要建立相關資料庫並不容易，當局會確保做法符合私隱條例，又說參考內地經驗，相信資料庫有助提早識別面對危機的照顧者家庭。

政府亦從明年起推出為期3年試驗計劃，資助選擇赴粵養老的綜援長者入住指定廣東院舍，合資格者每月可獲5000元資助，名額1000個。孫玉菡解釋，現時政府向居住於私營院舍的綜援長者提供的津貼已接近萬元，在沒有增加實質開支負擔的情况下，決定向選擇到廣東省院舍養老的長者提供5000元津貼，讓他們有更多選擇，改善居住環境，又說不用擔心有關院舍會加價。勞工及福利局常任秘書長劉焱補充指，11間院舍參與計劃的院舍就收費有定案，有關價格並不會有波動。

另外，《施政報告》提出檢討破產欠薪保障基金下遣散費特惠款項的保障範圍，探討調升特惠款額上限。目前遣散費特惠款項涵蓋首10萬元及另加餘額的50%，孫玉菡表示，如可以提升至首15萬元，可協助約三分二個案取得全額遣散費；若提升至20萬元及餘額一半，更可幫助85%人士取得全額遣散費，而目前破欠基金結餘「健康」，足夠應付擴大保障範圍，具體調升金額待基金委員會決定。