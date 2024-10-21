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男子接種復必泰後疑心肌梗塞不治　醫生認或涉診斷出錯 (16:21)

任職工程主管的48歲男子於2021年注射兩劑復必泰新冠疫苗，逾兩周後胸口疼痛入院，兩天後身亡，死因庭今（21日）起展開研訊。有心臟科醫生供稱，初時診斷事主與心肌梗塞較脗合，之後發現或診斷出錯。裁判官追問為何此事未見於醫事報告。該醫生指當時尚未做心導管檢查，未可肯定診斷有誤，他承認「寫咗會好啲」，另亦有與負責檢查的另一醫院交代事主情况。

事主黎志堅（終年48歲）在2021年5月16日及6月6日先後接種復必泰疫苗，同年6月23日因胸口痛入住仁濟醫院，同日轉往瑪嘉烈醫院，至6月25日病情轉差不治。是次研訊不設陪審團，由裁判官周至偉審理，家屬有列席聆訊，醫管局列為利害關係方。

在仁濟醫院診治事主的其中一名醫生已經退休，同院的另一醫生、急症室部門主管練偉雄出庭作供指，事主於6月23日早上約7時出現胸口痛，由私家醫生轉介至仁濟醫院。練指出，事主於10時許經初步抽血檢查及照心電圖，懷疑出現心肌梗塞，他簽署同意書後獲處方「脷底丸」等藥物。

同院的心臟科醫生龐煥藥引述，事主有吸煙習慣，入院當日胸口突然「壓住咁樣痛」、難以呼吸，他在急症室的心電圖不正常，疑似急性心肌梗塞，獲發溶血劑。事主其後等待上病房，他當時清醒、有點發燒，心電圖無改善，胸口仍然疼痛。下午1時多，事主轉到瑪嘉烈醫院進行緊急心導管檢查手術。

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